https://ria.ru/20250217/kongo-1999734784.html

СМИ: в городе Гома на востоке ДР Конго открыли гуманитарный коридор

СМИ: в городе Гома на востоке ДР Конго открыли гуманитарный коридор - РИА Новости, 17.02.2025

СМИ: в городе Гома на востоке ДР Конго открыли гуманитарный коридор

Гуманитарный коридор открыт в город Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) после его захвата повстанцами М23, сообщает радиостанция Okapi со... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T01:35:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Гуманитарный коридор открыт в город Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) после его захвата повстанцами М23, сообщает радиостанция Okapi со ссылкой на минздрав ДРК. "Гуманитарный коридор отныне открыт в район Гомы, что позволит обеспечить доставку необходимой помощи населению, которое в ней нуждается", - указывает радиостанция. Отмечается, что министр здравоохранения ДРК Роже Камба объявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила зеленый свет на поставки через столицу Кении Найроби и столицу Руанды Кигали. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Конго. Руанда все обвинения отрицает. Повстанцы в конце января объявили о захвате города Гома, столицы провинции Северное Киву. Затем их отряды начали продвигаться в направлении Букаву, административного центра провинции Южное Киву. Позднее губернатор подтвердил, что повстанцы M23 находятся в Букаву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.

https://ria.ru/20250216/armija-1999647197.html

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