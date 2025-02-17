СМИ: в городе Гома на востоке ДР Конго открыли гуманитарный коридор
Okapi: в городе Гома на востоке ДР Конго открыли гуманитарный коридор
© AP Photo / Moses SawasawaБронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме
© AP Photo / Moses Sawasawa
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Гуманитарный коридор открыт в город Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) после его захвата повстанцами М23, сообщает радиостанция Okapi со ссылкой на минздрав ДРК.
"Гуманитарный коридор отныне открыт в район Гомы, что позволит обеспечить доставку необходимой помощи населению, которое в ней нуждается", - указывает радиостанция.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Конго. Руанда все обвинения отрицает.
Повстанцы в конце января объявили о захвате города Гома, столицы провинции Северное Киву. Затем их отряды начали продвигаться в направлении Букаву, административного центра провинции Южное Киву. Позднее губернатор подтвердил, что повстанцы M23 находятся в Букаву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
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