https://ria.ru/20250217/kitaj-1999749716.html

В Китае раскритиковали проход канадского фрегата через Тайваньский пролив

В Китае раскритиковали проход канадского фрегата через Тайваньский пролив - РИА Новости, 17.02.2025

В Китае раскритиковали проход канадского фрегата через Тайваньский пролив

Проход канадского фрегата HMCS Ottawa через Тайваньский пролив подрывает мир и стабильность в этом районе, заявил в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T08:20:00+03:00

2025-02-17T08:20:00+03:00

2025-02-17T08:20:00+03:00

в мире

китай

тайвань

сша

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149487/21/1494872171_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_ff6d5cadb81934cf85d6fe55cfb46d96.jpg

ПЕКИН, 17 фев – РИА Новости. Проход канадского фрегата HMCS Ottawa через Тайваньский пролив подрывает мир и стабильность в этом районе, заявил в понедельник официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си. Ли Си сообщил, что 16 февраля канадский фрегат HMCS Ottawa прошел через Тайваньский пролив, и Восточная зона боевого командования НОАК организовала военно-морские и военно-воздушные силы для наблюдения за канадским кораблем на протяжении всего его прохода через Тайваньский пролив. "Высказывания канадской стороны искажают правовые принципы и вводят в заблуждение, а ее действия преднамеренно устраивают беспорядок и создают хаос, а также подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе", - заявил Ли Си, заявление которого опубликовано в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat. Он подчеркнул, что "войска зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии повышенной боеготовности, решительно противостоят всем угрозам и провокациям". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20250207/tajvan-1997868772.html

https://ria.ru/20241021/kitaj-1979083460.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая