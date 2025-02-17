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В Китае раскритиковали проход канадского фрегата через Тайваньский пролив - РИА Новости, 17.02.2025
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08:20 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/kitaj-1999749716.html
В Китае раскритиковали проход канадского фрегата через Тайваньский пролив
В Китае раскритиковали проход канадского фрегата через Тайваньский пролив - РИА Новости, 17.02.2025
В Китае раскритиковали проход канадского фрегата через Тайваньский пролив
Проход канадского фрегата HMCS Ottawa через Тайваньский пролив подрывает мир и стабильность в этом районе, заявил в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T08:20:00+03:00
2025-02-17T08:20:00+03:00
в мире
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ПЕКИН, 17 фев – РИА Новости. Проход канадского фрегата HMCS Ottawa через Тайваньский пролив подрывает мир и стабильность в этом районе, заявил в понедельник официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си. Ли Си сообщил, что 16 февраля канадский фрегат HMCS Ottawa прошел через Тайваньский пролив, и Восточная зона боевого командования НОАК организовала военно-морские и военно-воздушные силы для наблюдения за канадским кораблем на протяжении всего его прохода через Тайваньский пролив. "Высказывания канадской стороны искажают правовые принципы и вводят в заблуждение, а ее действия преднамеренно устраивают беспорядок и создают хаос, а также подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе", - заявил Ли Си, заявление которого опубликовано в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat. Он подчеркнул, что "войска зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии повышенной боеготовности, решительно противостоят всем угрозам и провокациям". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20250207/tajvan-1997868772.html
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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
В Китае раскритиковали проход канадского фрегата через Тайваньский пролив

НОАК: проход канадского фрегата через Тайваньский пролив подрывает мир в регионе

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 фев – РИА Новости. Проход канадского фрегата HMCS Ottawa через Тайваньский пролив подрывает мир и стабильность в этом районе, заявил в понедельник официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си.
Ли Си сообщил, что 16 февраля канадский фрегат HMCS Ottawa прошел через Тайваньский пролив, и Восточная зона боевого командования НОАК организовала военно-морские и военно-воздушные силы для наблюдения за канадским кораблем на протяжении всего его прохода через Тайваньский пролив.
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"Высказывания канадской стороны искажают правовые принципы и вводят в заблуждение, а ее действия преднамеренно устраивают беспорядок и создают хаос, а также подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе", - заявил Ли Си, заявление которого опубликовано в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.
Он подчеркнул, что "войска зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии повышенной боеготовности, решительно противостоят всем угрозам и провокациям".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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