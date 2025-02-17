https://ria.ru/20250217/kislovodsk-1999850034.html

В Кисловодске Владимира Зеленского оштрафовали за мат

В Кисловодске Владимира Зеленского оштрафовали за мат - РИА Новости, 17.02.2025

В Кисловодске Владимира Зеленского оштрафовали за мат

Прилюдно громко ругавшегося матом Владимира Зеленского оштрафовали в Кисловодске на 500 рублей, сообщается на сайте городского суда. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:35:00+03:00

2025-02-17T15:35:00+03:00

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ПЯТИГОРСК, 17 фев — РИА Новости. Прилюдно громко ругавшегося матом Владимира Зеленского оштрафовали в Кисловодске на 500 рублей, сообщается на сайте городского суда. "Судья постановил признать Зеленского Владимира <…> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство), и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей", – говорится в документе.Как установила инстанция, 24 января мужчина в общественном месте громко выражался грубой нецензурной бранью, им заинтересовалась полиция. Смягчающим обстоятельством стало раскаяние обвиняемого в суде.

https://ria.ru/20250216/rep-1999697481.html

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происшествия, кисловодск, россия