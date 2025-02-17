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В Киеве вновь прогремели взрывы
В Киеве вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 17.02.2025
В Киеве вновь прогремели взрывы
Повторные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T23:42:00+03:00
2025-02-17T23:42:00+03:00
2025-02-17T23:45:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Киеве снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве объявлена с 23.09 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Киеве вновь прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели повторные взрывы