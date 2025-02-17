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В Киеве вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:42 17.02.2025 (обновлено: 23:45 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/kiev-1999944854.html
В Киеве вновь прогремели взрывы
В Киеве вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 17.02.2025
В Киеве вновь прогремели взрывы
Повторные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T23:42:00+03:00
2025-02-17T23:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
в мире
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Киеве снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве объявлена с 23.09 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250217/vzryvy-1999943287.html
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киев, в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
В Киеве вновь прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели повторные взрывы

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Киеве снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Украинские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Сумах прогремели взрывы
Вчера, 23:30
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве объявлена с 23.09 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Минобороны Украины сообщило о десяти тысячах обращений по контракту с ВСУ
Вчера, 22:29
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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