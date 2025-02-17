https://ria.ru/20250217/kiev-1999942978.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 17.02.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T23:25:00+03:00

2025-02-17T23:25:00+03:00

2025-02-17T23:32:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН."В Киеве раздались взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве с 23.09 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250217/vzryvy-1999943287.html

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