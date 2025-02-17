Telegraph нелестно высказалась об условиях сделки США с Киевом по минералам
Telegraph: условия сделки с Киевом по минералам хуже, чем репарации для Германии
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Британская газета Telegraph назвала условия сделки США с Украиной по полезным ископаемым "хуже, чем финансовые ограничения", наложенные на Германию и Японию после их поражения во Второй мировой войне, под действие попадают также порты, газовая и нефтяная инфраструктура Украины.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий утверждал, что согласно предложенному США варианту соглашения с Украиной о полезных ископаемых, Киев должен был отчислять американцам 50% доходов от лицензий на добычу ресурсов и предоставить Вашингтону право ареста украинских активов за неисполнение обязательств. По словам журналиста, США будут иметь "право первого отказа" на покупку любых экспортируемых минералов, прежде чем Украина сможет продавать их в другие страны. Украина должна отказаться от суверенного иммунитета, что означает, что США могут законно арестовать украинские активы, если Украина не выполнит свои финансовые обязательства. Источников и подтверждений своей информации Шарий не привел.
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По данным Telegraph, проект соглашения, к которому издание получило доступ 7 февраля, привел к "оцепенению и панике" в Киеве.
"Они (условия соглашения с США) хуже, чем финансовые ограничения, наложенные на Германию и Японию после их поражения во Второй мировой войне. ...Если проект соглашения будет принят, то требования Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) составили бы большую часть ВВП Украины, (по объему - ред.) они превысили бы репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору (подписанном в 1919 году - ред.) ", - отмечает газета.
Telegraph сообщает со ссылкой на проект документа соглашения, что США потребуют от Украины 500 миллиардов долларов "компенсации", которая не будет ограничиваться контролем за критическими минералами страны. Соглашение распространяется на порты, газовую и нефтяную инфраструктуру и "крупную ресурсную базу" Украины.
"Соглашение охватывает "экономическую ценность, связанную с ресурсами Украины", включая "минеральные ресурсы, нефтегазовые ресурсы, порты, другую инфраструктуру, согласно договоренности", оставляя неясным, что еще может быть охвачено (договором между США и Киевом - ред.)", - подчеркивает Telegraph.
Газета отмечает, что соглашение между США и Киевом будет регулироваться законодательством штата Нью-Йорк. Как добавляет издание со ссылкой на проект соглашения, США и Киев создадут инвестиционный фонд реконструкции, чтобы гарантировать, что "враждебные стороны не получат выгоду от восстановления Украины". Согласно газете, инвестиционный фонд будет иметь исключительное право "устанавливать метод, критерии отбора, сроки и условия" всех будущих лицензий и проектов.
Комментируя соглашение, Telegraph выражает мнение, что проект документа между США и Украиной составлялся частными юристами, а не министерством торговли или госдепартаментом США.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В пятницу газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский 15 февраля заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым на Украине. Как утверждает Зеленский, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины". По словам представителя совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза, Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым.