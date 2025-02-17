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На Украине назвали страну, которая может стать посредником в переговорах - РИА Новости, 17.02.2025
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16:56 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/kiev-1999868021.html
На Украине назвали страну, которая может стать посредником в переговорах
На Украине назвали страну, которая может стать посредником в переговорах - РИА Новости, 17.02.2025
На Украине назвали страну, которая может стать посредником в переговорах
Киев считает, что Китай может стать хорошим посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине, если руководство КНР этого захочет, заявил заместитель... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:56:00+03:00
2025-02-17T16:56:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Киев считает, что Китай может стать хорошим посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине, если руководство КНР этого захочет, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило. "Китай может быть сильной державой, стоящей за всей этой ситуацией, а также может быть хорошим посредником, если этого захочет китайское руководство... Они могут изучить, как они могут принять участие", - сказал Брусило в интервью Bloomberg TV. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне сообщала, что китайские чиновники в последние недели через посредников направили команде президента США Дональда Трампа предложение о проведении саммита с РФ, а также о содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия на Украине. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что у него нет информации по поводу такого предложения. Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью РИА Новости заявил, что многое из предлагаемых Китаем идей может быть взято за основу в дальнейшей работе на различных треках по урегулированию на Украине. Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999854793.html
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в мире, китай, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, игорь моргулов
В мире, Китай, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Игорь Моргулов
На Украине назвали страну, которая может стать посредником в переговорах

Брусило: Китай может стать хорошим посредником в переговорах по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Киев считает, что Китай может стать хорошим посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине, если руководство КНР этого захочет, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило.
"Китай может быть сильной державой, стоящей за всей этой ситуацией, а также может быть хорошим посредником, если этого захочет китайское руководство... Они могут изучить, как они могут принять участие", - сказал Брусило в интервью Bloomberg TV.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Эрдоган и Зеленский обсудят урегулирование конфликта на Украине
Вчера, 16:10
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне сообщала, что китайские чиновники в последние недели через посредников направили команде президента США Дональда Трампа предложение о проведении саммита с РФ, а также о содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия на Украине. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что у него нет информации по поводу такого предложения.
Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью РИА Новости заявил, что многое из предлагаемых Китаем идей может быть взято за основу в дальнейшей работе на различных треках по урегулированию на Украине.
Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
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Зеленский заявил, что не будет признавать итоги переговоров США и России
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В миреКитайУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампИгорь Моргулов
 
 
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