https://ria.ru/20250217/kiev-1999868021.html

На Украине назвали страну, которая может стать посредником в переговорах

На Украине назвали страну, которая может стать посредником в переговорах - РИА Новости, 17.02.2025

На Украине назвали страну, которая может стать посредником в переговорах

Киев считает, что Китай может стать хорошим посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине, если руководство КНР этого захочет, заявил заместитель... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:56:00+03:00

2025-02-17T16:56:00+03:00

2025-02-17T16:56:00+03:00

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владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Киев считает, что Китай может стать хорошим посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине, если руководство КНР этого захочет, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило. "Китай может быть сильной державой, стоящей за всей этой ситуацией, а также может быть хорошим посредником, если этого захочет китайское руководство... Они могут изучить, как они могут принять участие", - сказал Брусило в интервью Bloomberg TV. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне сообщала, что китайские чиновники в последние недели через посредников направили команде президента США Дональда Трампа предложение о проведении саммита с РФ, а также о содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия на Украине. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что у него нет информации по поводу такого предложения. Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью РИА Новости заявил, что многое из предлагаемых Китаем идей может быть взято за основу в дальнейшей работе на различных треках по урегулированию на Украине. Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999854793.html

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в мире, китай, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, игорь моргулов