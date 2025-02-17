https://ria.ru/20250217/khoysgen-1999852575.html

Во Франции вспомнили про украинцев после речи главы Мюнхенской конференции

Во Франции вспомнили про украинцев после речи главы Мюнхенской конференции - РИА Новости, 17.02.2025

Во Франции вспомнили про украинцев после речи главы Мюнхенской конференции

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко раскритиковал поведение главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, который... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:53:00+03:00

2025-02-17T15:53:00+03:00

2025-02-17T17:30:00+03:00

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флориан филиппо

мюнхенская конференция по безопасности

евросоюз

украина

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко раскритиковал поведение главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, который расплакался, выступая перед участниками по случаю закрытия мероприятия. Об этом он написал в соцсети Х."На самом деле, он плачет о себе, о своем рушащемся мире, о своем мрачном будущем, о своем умирающем ЕС, но он не пролил ни слезинки по украинцам, которых он посылал на смерть в течение нескольких месяцев!" — возмутился политик.По словам Филиппо, Хойсген был одним из первых, кто выступил за отправку танков на Украину. Он также добавил, что эти слезы говорят о психологическом истощении европейцев.На прошлой неделе вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.Как отметил Хойсген, конференция изначально задумывалась как трансатлантическая, но выразил опасения, что после выступления Вэнса ценностная база среди государств-участников "уже не такая общая". Он поблагодарил всех участников мероприятия и, заканчивая выступление, не смог сдержать эмоций.

https://ria.ru/20250216/myunkhen-1999622185.html

https://ria.ru/20250217/myunkhen-1999672342.html

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Глава Мюнхенской конференции заплакал во время выступления Глава Мюнхенской конференции заплакал во время выступления 2025-02-17T15:53 true PT0M11S

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в мире, франция, европа, флориан филиппо, мюнхенская конференция по безопасности, евросоюз, украина