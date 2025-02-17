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Сенат Франции обсудит запрет ношения хиджабов на спортивных мероприятиях

Сенат Франции обсудит запрет ношения хиджабов на спортивных мероприятиях - РИА Новости, 17.02.2025

Сенат Франции обсудит запрет ношения хиджабов на спортивных мероприятиях

Сенат Франции во вторник рассмотрит законопроект о запрете ношения хиджаба, бурки и других религиозных символов на спортивных соревнованиях, пишет издание Le... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:57:00+03:00

2025-02-17T16:57:00+03:00

2025-02-17T17:20:00+03:00

франция

в мире

хиджаб

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ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. Сенат Франции во вторник рассмотрит законопроект о запрете ношения хиджаба, бурки и других религиозных символов на спортивных соревнованиях, пишет издание Le Point. "Законопроект возвращается 18 февраля: Сенат рассмотрит предложение запретить ношение религиозных символов на спортивных соревнованиях", - пишет издание. Первая статья законопроекта касается запрета видимых религиозных символов на всех спортивных соревнованиях, при этом комитет по культуре, образованию, коммуникации и спорту уточняет, что такая мера коснется только региональных, национальных и соревнований на уровне департаментов. Распространится этот запрет не только на "символы", но и на одежду религиозного или "политического" характера. Вторая статья запрещает использование спортивных объектов для религиозных целей, например, молитв, а третья статья коснется запрета на ношение религиозной одежды в бассейнах и других общественных местах для купания. Во Франции в 2023 году уже запретили носить абайю и камис (длинные одежды свободного кроя) во французских школах. Официальный спикер кабмина Франции Оливье Веран тогда назвал ношение абайи и камиса в школе "политической атакой". -0-

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, в мире, хиджаб