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Сенат Франции обсудит запрет ношения хиджабов на спортивных мероприятиях - РИА Новости, 17.02.2025
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16:57 17.02.2025 (обновлено: 17:20 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/khidzhab-1999868439.html
Сенат Франции обсудит запрет ношения хиджабов на спортивных мероприятиях
Сенат Франции обсудит запрет ношения хиджабов на спортивных мероприятиях - РИА Новости, 17.02.2025
Сенат Франции обсудит запрет ношения хиджабов на спортивных мероприятиях
Сенат Франции во вторник рассмотрит законопроект о запрете ношения хиджаба, бурки и других религиозных символов на спортивных соревнованиях, пишет издание Le... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:57:00+03:00
2025-02-17T17:20:00+03:00
франция
в мире
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ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. Сенат Франции во вторник рассмотрит законопроект о запрете ношения хиджаба, бурки и других религиозных символов на спортивных соревнованиях, пишет издание Le Point. "Законопроект возвращается 18 февраля: Сенат рассмотрит предложение запретить ношение религиозных символов на спортивных соревнованиях", - пишет издание. Первая статья законопроекта касается запрета видимых религиозных символов на всех спортивных соревнованиях, при этом комитет по культуре, образованию, коммуникации и спорту уточняет, что такая мера коснется только региональных, национальных и соревнований на уровне департаментов. Распространится этот запрет не только на "символы", но и на одежду религиозного или "политического" характера. Вторая статья запрещает использование спортивных объектов для религиозных целей, например, молитв, а третья статья коснется запрета на ношение религиозной одежды в бассейнах и других общественных местах для купания. Во Франции в 2023 году уже запретили носить абайю и камис (длинные одежды свободного кроя) во французских школах. Официальный спикер кабмина Франции Оливье Веран тогда назвал ношение абайи и камиса в школе "политической атакой". -0-
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франция, в мире, хиджаб
Франция, В мире, хиджаб
Сенат Франции обсудит запрет ношения хиджабов на спортивных мероприятиях

Le Point: сенат Франции обсудит проект о запрете хиджабов на спортмероприятиях

© Getty Images / Mireya AciertoДевушки в спортзале
Девушки в спортзале - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Getty Images / Mireya Acierto
Девушки в спортзале
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ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. Сенат Франции во вторник рассмотрит законопроект о запрете ношения хиджаба, бурки и других религиозных символов на спортивных соревнованиях, пишет издание Le Point.
«
"Законопроект возвращается 18 февраля: Сенат рассмотрит предложение запретить ношение религиозных символов на спортивных соревнованиях", - пишет издание.
Первая статья законопроекта касается запрета видимых религиозных символов на всех спортивных соревнованиях, при этом комитет по культуре, образованию, коммуникации и спорту уточняет, что такая мера коснется только региональных, национальных и соревнований на уровне департаментов. Распространится этот запрет не только на "символы", но и на одежду религиозного или "политического" характера.
Вторая статья запрещает использование спортивных объектов для религиозных целей, например, молитв, а третья статья коснется запрета на ношение религиозной одежды в бассейнах и других общественных местах для купания.
Во Франции в 2023 году уже запретили носить абайю и камис (длинные одежды свободного кроя) во французских школах. Официальный спикер кабмина Франции Оливье Веран тогда назвал ношение абайи и камиса в школе "политической атакой". -0-
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