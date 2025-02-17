https://ria.ru/20250217/kherson-1999747537.html

Херсон частично обесточен

Херсон частично обесточен - РИА Новости, 17.02.2025

Херсон частично обесточен

Подконтрольный ВСУ город Херсон частично обесточен, сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T07:49:00+03:00

2025-02-17T07:49:00+03:00

2025-02-17T07:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подконтрольный ВСУ город Херсон частично обесточен, сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко. "Обесточены электросети. Частично отсутствует электроснабжение в Днепровском и Центральном районах. Сложная ситуация в Корабельном районе. Энергетики постепенно ликвидируют повреждения", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241204/herson-1987257406.html

россия

херсон

херсонская область

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россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины