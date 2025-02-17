Администрация Трампа начала атаку на западные ценности, заявил Хабек
Хабек: администрация Трампа начала атаку на западные ценности
© AP Photo / Ebrahim NorooziРоберт Хабек
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Роберт Хабек. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зелёные" Роберт Хабек в ходе предвыборных дебатов заявил, что администрация президента США Дональда Трампа подрывает западные ценности.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
"То, что произошло… на Мюнхенской конференции по безопасности, нельзя недооценивать. Администрация Трампа начала… атаку на ценности Запада", - сказал Хабек в ходе дебатов, трансляцию которых вел телеканал NTV.
По словам политика, ценности правового государства, либеральной демократии и порядка, основанного на правилах, теперь ставятся Штатами под вопрос.
"Поэтому, очевидно, у них нет проблем заключать сделки с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным. Но у всех остальных они должны быть", - добавил он, призвав европейцев сплотиться.
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"Мы должны отстоять всё то, что было построено за последние десятилетия", - заявил он.
Ранее Хабек заявил, что новая администрация США президента Дональда Трампа является не консервативной, а "авторитарно-революционной" и обвинил ее в "безжалостном сворачивании" основополагающих демократических идей.
Российский лидер Владимир Путин и президент США 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы двух государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Выборы в немецкий бундестаг состоятся 23 февраля. Согласно последнему опросу института INSA, "Зеленые" занимают только четвертое место по популярности с рейтингом 13%. Предвыборную гонку возглавляет блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с поддержкой в 30%. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) находится на втором месте с рейтингом 21%, а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с рейтингом 15%.