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Администрация Трампа начала атаку на западные ценности, заявил Хабек

Администрация Трампа начала атаку на западные ценности, заявил Хабек - РИА Новости, 17.02.2025

Администрация Трампа начала атаку на западные ценности, заявил Хабек

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зелёные" Роберт Хабек в ходе предвыборных дебатов заявил, что администрация президента США Дональда Трампа подрывает западные РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T02:27:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зелёные" Роберт Хабек в ходе предвыборных дебатов заявил, что администрация президента США Дональда Трампа подрывает западные ценности. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней. "То, что произошло… на Мюнхенской конференции по безопасности, нельзя недооценивать. Администрация Трампа начала… атаку на ценности Запада", - сказал Хабек в ходе дебатов, трансляцию которых вел телеканал NTV. По словам политика, ценности правового государства, либеральной демократии и порядка, основанного на правилах, теперь ставятся Штатами под вопрос. "Поэтому, очевидно, у них нет проблем заключать сделки с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным. Но у всех остальных они должны быть", - добавил он, призвав европейцев сплотиться. "Мы должны отстоять всё то, что было построено за последние десятилетия", - заявил он. Ранее Хабек заявил, что новая администрация США президента Дональда Трампа является не консервативной, а "авторитарно-революционной" и обвинил ее в "безжалостном сворачивании" основополагающих демократических идей. Российский лидер Владимир Путин и президент США 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы двух государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Выборы в немецкий бундестаг состоятся 23 февраля. Согласно последнему опросу института INSA, "Зеленые" занимают только четвертое место по популярности с рейтингом 13%. Предвыборную гонку возглавляет блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с поддержкой в 30%. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) находится на втором месте с рейтингом 21%, а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с рейтингом 15%.

https://ria.ru/20250217/postavki-1999731994.html

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в мире, сша, россия, европа, дональд трамп, роберт хабек, владимир путин, хдс/хсс