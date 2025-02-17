Рейтинг@Mail.ru
Администрация Трампа начала атаку на западные ценности, заявил Хабек - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/khabek-1999736671.html
Администрация Трампа начала атаку на западные ценности, заявил Хабек
Администрация Трампа начала атаку на западные ценности, заявил Хабек - РИА Новости, 17.02.2025
Администрация Трампа начала атаку на западные ценности, заявил Хабек
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зелёные" Роберт Хабек в ходе предвыборных дебатов заявил, что администрация президента США Дональда Трампа подрывает западные РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T02:27:00+03:00
2025-02-17T02:27:00+03:00
в мире
сша
россия
европа
дональд трамп
роберт хабек
владимир путин
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997168178_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a47d4d8d35184fb897105126e679496.jpg
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зелёные" Роберт Хабек в ходе предвыборных дебатов заявил, что администрация президента США Дональда Трампа подрывает западные ценности. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней. "То, что произошло… на Мюнхенской конференции по безопасности, нельзя недооценивать. Администрация Трампа начала… атаку на ценности Запада", - сказал Хабек в ходе дебатов, трансляцию которых вел телеканал NTV. По словам политика, ценности правового государства, либеральной демократии и порядка, основанного на правилах, теперь ставятся Штатами под вопрос. "Поэтому, очевидно, у них нет проблем заключать сделки с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным. Но у всех остальных они должны быть", - добавил он, призвав европейцев сплотиться. "Мы должны отстоять всё то, что было построено за последние десятилетия", - заявил он. Ранее Хабек заявил, что новая администрация США президента Дональда Трампа является не консервативной, а "авторитарно-революционной" и обвинил ее в "безжалостном сворачивании" основополагающих демократических идей. Российский лидер Владимир Путин и президент США 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы двух государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Выборы в немецкий бундестаг состоятся 23 февраля. Согласно последнему опросу института INSA, "Зеленые" занимают только четвертое место по популярности с рейтингом 13%. Предвыборную гонку возглавляет блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с поддержкой в 30%. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) находится на втором месте с рейтингом 21%, а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с рейтингом 15%.
https://ria.ru/20250217/postavki-1999731994.html
https://ria.ru/20250213/ekspert-1999196294.html
https://ria.ru/20250216/sholts-1999728581.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997168178_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ac50f8c563a363ad48c3cc5008633535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, европа, дональд трамп, роберт хабек, владимир путин, хдс/хсс
В мире, США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Роберт Хабек, Владимир Путин, ХДС/ХСС
Администрация Трампа начала атаку на западные ценности, заявил Хабек

Хабек: администрация Трампа начала атаку на западные ценности

© AP Photo / Ebrahim NorooziРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Роберт Хабек. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зелёные" Роберт Хабек в ходе предвыборных дебатов заявил, что администрация президента США Дональда Трампа подрывает западные ценности.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Вайдель заявила о недопустимости поставок Киеву Taurus
00:38
"То, что произошло… на Мюнхенской конференции по безопасности, нельзя недооценивать. Администрация Трампа начала… атаку на ценности Запада", - сказал Хабек в ходе дебатов, трансляцию которых вел телеканал NTV.
По словам политика, ценности правового государства, либеральной демократии и порядка, основанного на правилах, теперь ставятся Штатами под вопрос.
"Поэтому, очевидно, у них нет проблем заключать сделки с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным. Но у всех остальных они должны быть", - добавил он, призвав европейцев сплотиться.
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Эксперт высказался о возможной победе Мерца на выборах в Германии
13 февраля, 17:57
"Мы должны отстоять всё то, что было построено за последние десятилетия", - заявил он.
Ранее Хабек заявил, что новая администрация США президента Дональда Трампа является не консервативной, а "авторитарно-революционной" и обвинил ее в "безжалостном сворачивании" основополагающих демократических идей.
Российский лидер Владимир Путин и президент США 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы двух государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Выборы в немецкий бундестаг состоятся 23 февраля. Согласно последнему опросу института INSA, "Зеленые" занимают только четвертое место по популярности с рейтингом 13%. Предвыборную гонку возглавляет блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с поддержкой в 30%. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) находится на втором месте с рейтингом 21%, а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с рейтингом 15%.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Шольц высказался о роли Европы в будущих переговорах по Украине
Вчера, 23:30
 
В миреСШАРоссияЕвропаДональд ТрампРоберт ХабекВладимир ПутинХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала