https://ria.ru/20250217/kapibara-1999897426.html

Малыш капибары в Московском зоопарке уже учится плавать

Малыш капибары в Московском зоопарке уже учится плавать - РИА Новости, 17.02.2025

Малыш капибары в Московском зоопарке уже учится плавать

Малыш капибары, который недавно появился на свет в Московском зоопарке, уже задерживает дыхание и тренируется плавать под водой, сообщила генеральный директор... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:17:00+03:00

2025-02-17T18:17:00+03:00

2025-02-17T18:17:00+03:00

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Малыш капибары, который недавно появился на свет в Московском зоопарке, уже задерживает дыхание и тренируется плавать под водой, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. Семейство капибар в столичном зоопарке пополнилось еще одним малышом в начале февраля, самка Малая родила девятого детеныша. Впервые процесс появления на свет капибаренка могли видеть посетители, так как все происходило в экспозиционном вольере. В важный момент рядом были и остальные члены семьи - отец Кузьма и остальные дети. "Детёныш капибары рождается уже способным ходить, пробует взрослую пищу и в скором времени начинает плавать. На видео малыш резвится вместе с мамой в бассейне, иногда к нему присоединяется старшие братья и сестры. Малыш уже задерживает дыхание и тренируется плавать под водой", - написала Акулова в своем Telegram-канале. Малая и Кузьма вместе с начала 2020 года, тогда в Московский зоопарк приехал молодой самец. Самка Малая родилась в столичном зоосаде, ей 8 лет. Всего у пары появилось на свет девять детей, четверо подросших самцов уехали в другие зоопарки. Сейчас в группе, кроме новорожденного малыша, живут два самца, рожденные летом прошлого года, а также старшая дочка Лапочка, ей полтора года, и годовалая Скарлетт.

https://ria.ru/20240830/kapibara-1969472971.html

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Детеныш капибары вместе с мамой купается в бассейне Детеныш капибары вместе с мамой купается в бассейне 2025-02-17T18:17 true PT1M09S

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светлана акулова, московский зоопарк