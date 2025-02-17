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Губернатор Камчатки сообщил о сложной ситуации с лососем - РИА Новости, 17.02.2025
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14:10 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/kamchatka-1999827946.html
Губернатор Камчатки сообщил о сложной ситуации с лососем
Губернатор Камчатки сообщил о сложной ситуации с лососем - РИА Новости, 17.02.2025
Губернатор Камчатки сообщил о сложной ситуации с лососем
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о непростом положении в рыбохозяйственном комплексе региона, в том числе... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:10:00+03:00
2025-02-17T14:10:00+03:00
экономика
камчатский край
россия
камчатка
владимир солодов
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о непростом положении в рыбохозяйственном комплексе региона, в том числе из-за низкого подхода лосося, причем, по его словам, и на ближайшие годы ученые прогнозируют не очень благоприятную ситуацию. В понедельник глава государства встретился с губернатором Камчатки, который рассказал, что рыбохозяйственный комплекс региона сейчас находится в непростом положении, потому что сложилось вместе несколько факторов. "Первое это – природный, низкие подходы лосося, и, к сожалению, ученые и на будущие годы прогнозируют не очень благоприятную ситуацию", - сказал Солодов. Второй фактор, по его словам, - санкционное давление, влияющее на ограничение внешних рынков и рост стоимости запчастей для предприятий и флота.
https://ria.ru/20241007/kamchatka-1976681557.html
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экономика, камчатский край, россия, камчатка, владимир солодов, владимир путин
Экономика, Камчатский край, Россия, Камчатка, Владимир Солодов, Владимир Путин
Губернатор Камчатки сообщил о сложной ситуации с лососем

Губернатор Камчатки рассказал Путину о низком подходе лосося и плохом прогнозе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛосось
Лосось - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о непростом положении в рыбохозяйственном комплексе региона, в том числе из-за низкого подхода лосося, причем, по его словам, и на ближайшие годы ученые прогнозируют не очень благоприятную ситуацию.
В понедельник глава государства встретился с губернатором Камчатки, который рассказал, что рыбохозяйственный комплекс региона сейчас находится в непростом положении, потому что сложилось вместе несколько факторов.
"Первое это – природный, низкие подходы лосося, и, к сожалению, ученые и на будущие годы прогнозируют не очень благоприятную ситуацию", - сказал Солодов.
Второй фактор, по его словам, - санкционное давление, влияющее на ограничение внешних рынков и рост стоимости запчастей для предприятий и флота.
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ЭкономикаКамчатский крайРоссияКамчаткаВладимир СолодовВладимир Путин
 
 
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