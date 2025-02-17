https://ria.ru/20250217/kamchatka-1999827946.html

Губернатор Камчатки сообщил о сложной ситуации с лососем

Губернатор Камчатки сообщил о сложной ситуации с лососем - РИА Новости, 17.02.2025

Губернатор Камчатки сообщил о сложной ситуации с лососем

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о непростом положении в рыбохозяйственном комплексе региона, в том числе... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:10:00+03:00

2025-02-17T14:10:00+03:00

2025-02-17T14:10:00+03:00

экономика

камчатский край

россия

камчатка

владимир солодов

владимир путин

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о непростом положении в рыбохозяйственном комплексе региона, в том числе из-за низкого подхода лосося, причем, по его словам, и на ближайшие годы ученые прогнозируют не очень благоприятную ситуацию. В понедельник глава государства встретился с губернатором Камчатки, который рассказал, что рыбохозяйственный комплекс региона сейчас находится в непростом положении, потому что сложилось вместе несколько факторов. "Первое это – природный, низкие подходы лосося, и, к сожалению, ученые и на будущие годы прогнозируют не очень благоприятную ситуацию", - сказал Солодов. Второй фактор, по его словам, - санкционное давление, влияющее на ограничение внешних рынков и рост стоимости запчастей для предприятий и флота.

https://ria.ru/20241007/kamchatka-1976681557.html

камчатский край

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камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, камчатский край, россия, камчатка, владимир солодов, владимир путин