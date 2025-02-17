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На Камчатке ищут двух матросов, пропавших в море - РИА Новости, 17.02.2025
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09:27 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/kamchatka-1999754671.html
На Камчатке ищут двух матросов, пропавших в море
На Камчатке ищут двух матросов, пропавших в море - РИА Новости, 17.02.2025
На Камчатке ищут двух матросов, пропавших в море
Следователи проводят проверку по факту исчезновения в море двух матросов с танкера на Камчатке, сообщает пресс-служба восточного СУ на транспорте СК России. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T09:27:00+03:00
2025-02-17T09:27:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
корфу
сергей лебедев
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 фев – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту исчезновения в море двух матросов с танкера на Камчатке, сообщает пресс-служба восточного СУ на транспорте СК России. "Проводится проверка. 16 февраля в заливе Корфа двое матросов на аэролодке с танкера "Гермес" до берега доставили пассажиров, по возвращению обратно на связь с экипажем танкера не вышли. В ходе поисковых работ обнаружена аэролодка без людей, на ней имеются механические повреждения, на месте происшествия скопление плавающего льда, состоящего из обломков", - говорится в сообщении. На месте развернуты поисково-спасательные мероприятия, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев. "В настоящее время с целью проведения поиска по прибрежной линии убыла сводная группировка в составе: восемь сотрудников полиции на трех единицах техники, два спасателя ПСО КГКУ ЦОД на двух снегоходах, два сотрудника пожарной части села Тиличики на двух снегоходах, два сотрудника погранзаставы", - сказал Лебедев. В наземной группировке всего 14 человек на семи единицах техники. Также на поиски пропавших вылетел вертолет Ми-8.
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происшествия, камчатка, россия, корфу, сергей лебедев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камчатка, Россия, Корфу, Сергей Лебедев, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке ищут двух матросов, пропавших в море

СК начал проверку после исчезновения двух матросов с танкера на Камчатке

© Фото : Merivartiosto - SLMV/XТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Merivartiosto - SLMV/X
Танкер. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 фев – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту исчезновения в море двух матросов с танкера на Камчатке, сообщает пресс-служба восточного СУ на транспорте СК России.
"Проводится проверка. 16 февраля в заливе Корфа двое матросов на аэролодке с танкера "Гермес" до берега доставили пассажиров, по возвращению обратно на связь с экипажем танкера не вышли. В ходе поисковых работ обнаружена аэролодка без людей, на ней имеются механические повреждения, на месте происшествия скопление плавающего льда, состоящего из обломков", - говорится в сообщении.
На месте развернуты поисково-спасательные мероприятия, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев.
"В настоящее время с целью проведения поиска по прибрежной линии убыла сводная группировка в составе: восемь сотрудников полиции на трех единицах техники, два спасателя ПСО КГКУ ЦОД на двух снегоходах, два сотрудника пожарной части села Тиличики на двух снегоходах, два сотрудника погранзаставы", - сказал Лебедев.
В наземной группировке всего 14 человек на семи единицах техники. Также на поиски пропавших вылетел вертолет Ми-8.
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ПроисшествияКамчаткаРоссияКорфуСергей ЛебедевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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