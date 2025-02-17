https://ria.ru/20250217/kallas-1999927308.html

Фадеев призвал Каллас оказать воздействие на Киев

Фадеев призвал Каллас оказать воздействие на Киев - РИА Новости, 17.02.2025

Фадеев призвал Каллас оказать воздействие на Киев

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призывает главу дипломатии ЕС Каю Каллас оказать... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T20:58:00+03:00

2025-02-17T20:58:00+03:00

2025-02-17T20:58:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призывает главу дипломатии ЕС Каю Каллас оказать воздействие на власти Украины чтобы прекратить совершение преступлений ВСУ против мирного населения РФ, сообщили в СПЧ. Фадеев после заявления Каллас о том, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта, направил главе дипломатии ЕС свидетельства преступлений ВСУ и гибели мирных граждан РФ. "Направляем вам для изучения последние из собранных нами материалов. Призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - сказал глава СПЧ, слова которого передаются в Telegram-канале Совета.

https://ria.ru/20250216/zapad-1999701857.html

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в мире, россия, украина, валерий фадеев, кайя каллас, евросоюз, вооруженные силы украины, киев