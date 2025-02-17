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Фадеев призвал Каллас оказать воздействие на Киев
Фадеев призвал Каллас оказать воздействие на Киев - РИА Новости, 17.02.2025
Фадеев призвал Каллас оказать воздействие на Киев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призывает главу дипломатии ЕС Каю Каллас оказать... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:58:00+03:00
2025-02-17T20:58:00+03:00
2025-02-17T20:58:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призывает главу дипломатии ЕС Каю Каллас оказать воздействие на власти Украины чтобы прекратить совершение преступлений ВСУ против мирного населения РФ, сообщили в СПЧ. Фадеев после заявления Каллас о том, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта, направил главе дипломатии ЕС свидетельства преступлений ВСУ и гибели мирных граждан РФ. "Направляем вам для изучения последние из собранных нами материалов. Призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - сказал глава СПЧ, слова которого передаются в Telegram-канале Совета.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Валерий Фадеев, Кайя Каллас, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Киев
Фадеев призвал Каллас оказать воздействие на Киев
Глава СПЧ Фадеев призвал Каллас повлиять на украинские власти