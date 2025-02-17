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Фадеев призвал Каллас оказать воздействие на Киев - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/kallas-1999927308.html
Фадеев призвал Каллас оказать воздействие на Киев
Фадеев призвал Каллас оказать воздействие на Киев - РИА Новости, 17.02.2025
Фадеев призвал Каллас оказать воздействие на Киев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призывает главу дипломатии ЕС Каю Каллас оказать... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:58:00+03:00
2025-02-17T20:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
валерий фадеев
кайя каллас
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призывает главу дипломатии ЕС Каю Каллас оказать воздействие на власти Украины чтобы прекратить совершение преступлений ВСУ против мирного населения РФ, сообщили в СПЧ. Фадеев после заявления Каллас о том, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта, направил главе дипломатии ЕС свидетельства преступлений ВСУ и гибели мирных граждан РФ. "Направляем вам для изучения последние из собранных нами материалов. Призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - сказал глава СПЧ, слова которого передаются в Telegram-канале Совета.
https://ria.ru/20250216/zapad-1999701857.html
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в мире, россия, украина, валерий фадеев, кайя каллас, евросоюз, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Валерий Фадеев, Кайя Каллас, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Киев
Фадеев призвал Каллас оказать воздействие на Киев

Глава СПЧ Фадеев призвал Каллас повлиять на украинские власти

© AP Photo / Pavel GolovkinКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призывает главу дипломатии ЕС Каю Каллас оказать воздействие на власти Украины чтобы прекратить совершение преступлений ВСУ против мирного населения РФ, сообщили в СПЧ.
Фадеев после заявления Каллас о том, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта, направил главе дипломатии ЕС свидетельства преступлений ВСУ и гибели мирных граждан РФ.
"Направляем вам для изучения последние из собранных нами материалов. Призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - сказал глава СПЧ, слова которого передаются в Telegram-канале Совета.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
На Каллас набросились из-за ее высказывания о россиянах
16 февраля, 18:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВалерий ФадеевКайя КалласЕвросоюзВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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