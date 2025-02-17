https://ria.ru/20250217/kallas-1999750407.html

Рогов прокомментировал слова Каллас о жертвах украинского конфликта

Рогов прокомментировал слова Каллас о жертвах украинского конфликта - РИА Новости, 17.02.2025

Рогов прокомментировал слова Каллас о жертвах украинского конфликта

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T08:29:00+03:00

2025-02-17T08:29:00+03:00

2025-02-17T08:29:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал беспринципностью и подлостью заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта. Ранее Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах среди мирных россиян при атаках ВСУ на них, подтверждения об этом от очевидцев и показания украинских военнопленных. "Каллас показала максимум своего цинизма, беспринципности и подлости, лишний раз подтвердила, что Евросоюз в нынешнем виде ни к каким переговорам допускать нельзя", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, нынешние чиновники ЕС, сродни Каллас, неадекватные, безответственные и лживые люди, которым нечего делать в серьезном процессе, связанном с поиском мира и политического компромисса. ВСУ постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру, в частности с помощью БПЛА и ударами из РСЗО. О жертвах среди мирных жителей регулярно сообщают в приграничных с Украиной районах, в частности в ДНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Курской областях, в Крыму и других российских регионах. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 11 февраля сообщал, что только за минувшую на тот момент неделю при обстрелах ВСУ было ранено 68 мирных жителей РФ, погибли шесть человек.

https://ria.ru/20250216/kallas-1999724878.html

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, кайя каллас, владимир рогов, родион мирошник, вооруженные силы украины, евросоюз