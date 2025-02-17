https://ria.ru/20250217/kaliningrad-1999943403.html

В Калининградской области нашли тело второго рыбака, провалившегося под лед

В Калининградской области нашли тело второго рыбака, провалившегося под лед - РИА Новости, 17.02.2025

В Калининградской области нашли тело второго рыбака, провалившегося под лед

Спасатели под Калининградом нашли тело второго рыбака, который 15 февраля провалился под лед на озере в поселке Прохладное Славского района, сообщает... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T23:30:00+03:00

2025-02-17T23:30:00+03:00

2025-02-17T23:30:00+03:00

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алексей беспрозванных

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КАЛИНИНГРАД, 17 фев — РИА Новости. Спасатели под Калининградом нашли тело второго рыбака, который 15 февраля провалился под лед на озере в поселке Прохладное Славского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Пятнадцатого февраля на "112" поступило сообщение о том, что на озере в поселке Прохладное Славского муниципального округа утонули два человека, они провалились под лед, выбраться самостоятельно не смогли. Тело одного из погибших было обнаружено в день происшествия, поиски второго продолжались более двух суток. "Поиски завершены. На озере Марийское Нижнее обнаружено тело второго погибшего рыбака... Проведение спасательных работ осложнялось постоянным образованием ледяного покрова и низкой видимостью в зоне поиска. В результате проведенных мероприятий тело второго погибшего было обнаружено на глубине двух метров и извлечено из воды", - говорится в сообщении. В регионе больше недели держится минусовая температура, некоторые водоемы покрылись тонким слоем льда. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram- канале записал видеообращение, в котором призвал жителей не рисковать жизнью и не выходить на лед.

https://ria.ru/20250217/led-1999848971.html

https://ria.ru/20250211/mchs-1998530127.html

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происшествия, калининград, калининградская область, алексей беспрозванных, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия