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В Калининградской области нашли тело второго рыбака, провалившегося под лед - РИА Новости, 17.02.2025
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23:30 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/kaliningrad-1999943403.html
В Калининградской области нашли тело второго рыбака, провалившегося под лед
В Калининградской области нашли тело второго рыбака, провалившегося под лед - РИА Новости, 17.02.2025
В Калининградской области нашли тело второго рыбака, провалившегося под лед
Спасатели под Калининградом нашли тело второго рыбака, который 15 февраля провалился под лед на озере в поселке Прохладное Славского района, сообщает... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T23:30:00+03:00
2025-02-17T23:30:00+03:00
происшествия
калининград
калининградская область
алексей беспрозванных
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 17 фев — РИА Новости. Спасатели под Калининградом нашли тело второго рыбака, который 15 февраля провалился под лед на озере в поселке Прохладное Славского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Пятнадцатого февраля на "112" поступило сообщение о том, что на озере в поселке Прохладное Славского муниципального округа утонули два человека, они провалились под лед, выбраться самостоятельно не смогли. Тело одного из погибших было обнаружено в день происшествия, поиски второго продолжались более двух суток. "Поиски завершены. На озере Марийское Нижнее обнаружено тело второго погибшего рыбака... Проведение спасательных работ осложнялось постоянным образованием ледяного покрова и низкой видимостью в зоне поиска. В результате проведенных мероприятий тело второго погибшего было обнаружено на глубине двух метров и извлечено из воды", - говорится в сообщении. В регионе больше недели держится минусовая температура, некоторые водоемы покрылись тонким слоем льда. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram- канале записал видеообращение, в котором призвал жителей не рисковать жизнью и не выходить на лед.
https://ria.ru/20250217/led-1999848971.html
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происшествия, калининград, калининградская область, алексей беспрозванных, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Калининград, Калининградская область, Алексей Беспрозванных, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Калининградской области нашли тело второго рыбака, провалившегося под лед

В Калининградской области нашли тело второго рыбака, утонувшего в озере

© Фото : МЧС Калининградской области/TelegramСпасатели обнаружили тело одного из двух рыбаков, которые провалились под лед на озере под Калининградом
Спасатели обнаружили тело одного из двух рыбаков, которые провалились под лед на озере под Калининградом - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : МЧС Калининградской области/Telegram
Спасатели обнаружили тело одного из двух рыбаков, которые провалились под лед на озере под Калининградом
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КАЛИНИНГРАД, 17 фев — РИА Новости. Спасатели под Калининградом нашли тело второго рыбака, который 15 февраля провалился под лед на озере в поселке Прохладное Славского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Пятнадцатого февраля на "112" поступило сообщение о том, что на озере в поселке Прохладное Славского муниципального округа утонули два человека, они провалились под лед, выбраться самостоятельно не смогли. Тело одного из погибших было обнаружено в день происшествия, поиски второго продолжались более двух суток.
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"Поиски завершены. На озере Марийское Нижнее обнаружено тело второго погибшего рыбака... Проведение спасательных работ осложнялось постоянным образованием ледяного покрова и низкой видимостью в зоне поиска. В результате проведенных мероприятий тело второго погибшего было обнаружено на глубине двух метров и извлечено из воды", - говорится в сообщении.
В регионе больше недели держится минусовая температура, некоторые водоемы покрылись тонким слоем льда. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram- канале записал видеообращение, в котором призвал жителей не рисковать жизнью и не выходить на лед.
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ПроисшествияКалининградКалининградская областьАлексей БеспрозванныхМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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