https://ria.ru/20250217/kakhovka-1999819859.html
При атаке ВСУ на Каховку погиб один человек
При атаке ВСУ на Каховку погиб один человек - РИА Новости, 17.02.2025
При атаке ВСУ на Каховку погиб один человек
Один человек погиб, двое ранены в Каховке Херсонской области в результате обстрела украинскими войсками и атаки БПЛА ВСУ, сообщил глава Каховского... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:40:00+03:00
2025-02-17T13:40:00+03:00
2025-02-17T13:54:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в Каховке Херсонской области в результате обстрела украинскими войсками и атаки БПЛА ВСУ, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук."Сегодня, ближе к 11 часам (совпадает с мск) Каховка подверглась обстрелу со стороны военных формирований Украины. Прилеты в районе магазина "Кедр". Несовместимые с жизнью травмы, получил мужчина, личность которого пока не установлена. Кроме того, получил ранения мужчина 1989 года рождения" , - написал Филипчук в своем Telegram-канале.Пострадавший доставлен в Каховскую больницу. Около полудня город подвергся обстрелу в районе заправки "Авантаж". В результате сброса с БПЛА травмы получил мужчина 1968 года рождения, он также госпитализирован, сообщил глава округа.
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каховка, вооруженные силы украины, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Украина
При атаке ВСУ на Каховку погиб один человек
При атаке ВСУ на Каховку погиб один человек, еще двое ранены