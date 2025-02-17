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При атаке ВСУ на Каховку погиб один человек - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 17.02.2025 (обновлено: 13:54 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/kakhovka-1999819859.html
При атаке ВСУ на Каховку погиб один человек
При атаке ВСУ на Каховку погиб один человек - РИА Новости, 17.02.2025
При атаке ВСУ на Каховку погиб один человек
Один человек погиб, двое ранены в Каховке Херсонской области в результате обстрела украинскими войсками и атаки БПЛА ВСУ, сообщил глава Каховского... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:40:00+03:00
2025-02-17T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в Каховке Херсонской области в результате обстрела украинскими войсками и атаки БПЛА ВСУ, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук."Сегодня, ближе к 11 часам (совпадает с мск) Каховка подверглась обстрелу со стороны военных формирований Украины. Прилеты в районе магазина "Кедр". Несовместимые с жизнью травмы, получил мужчина, личность которого пока не установлена. Кроме того, получил ранения мужчина 1989 года рождения" , - написал Филипчук в своем Telegram-канале.Пострадавший доставлен в Каховскую больницу. Около полудня город подвергся обстрелу в районе заправки "Авантаж". В результате сброса с БПЛА травмы получил мужчина 1968 года рождения, он также госпитализирован, сообщил глава округа.
https://ria.ru/20250217/vsu-1999757516.html
каховка
херсонская область
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каховка, вооруженные силы украины, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Украина
При атаке ВСУ на Каховку погиб один человек

При атаке ВСУ на Каховку погиб один человек, еще двое ранены

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в Каховке Херсонской области в результате обстрела украинскими войсками и атаки БПЛА ВСУ, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Сегодня, ближе к 11 часам (совпадает с мск) Каховка подверглась обстрелу со стороны военных формирований Украины. Прилеты в районе магазина "Кедр". Несовместимые с жизнью травмы, получил мужчина, личность которого пока не установлена. Кроме того, получил ранения мужчина 1989 года рождения" , - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
Пострадавший доставлен в Каховскую больницу. Около полудня город подвергся обстрелу в районе заправки "Авантаж". В результате сброса с БПЛА травмы получил мужчина 1968 года рождения, он также госпитализирован, сообщил глава округа.
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Специальная военная операция на УкраинеКаховкаВооруженные силы УкраиныХерсонская областьУкраина
 
 
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