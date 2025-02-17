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Кадыров назвал свое имя самым главным титулом - РИА Новости, 17.02.2025
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19:33 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/kadyrov-1999912580.html
Кадыров назвал свое имя самым главным титулом
Кадыров назвал свое имя самым главным титулом - РИА Новости, 17.02.2025
Кадыров назвал свое имя самым главным титулом
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему достаточно быть Рамзаном Кадыровым, это является для него самым главным титулом по жизни, об это он заявил на... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T19:33:00+03:00
2025-02-17T19:33:00+03:00
рамзан кадыров
россия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 17 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему достаточно быть Рамзаном Кадыровым, это является для него самым главным титулом по жизни, об это он заявил на совещании с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов. "Нет болезни, которую бы мне не приписали. Написав официальное заявление, ушел в отпуск. Европейские, американские газеты писали уже 18 дней не видно, уже все... Обращаюсь к тем, кто хочет меня убрать с должности главы... меня избрал народ.. Я - Рамзан Кадыров и по жизни считал этот титул самым высоким. Мне никогда не приходило в голову, что я глава, мне достаточно того, что я Рамзан Кадыров. Остальное все разговоры", - говорит Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов сообщал РИА Новости, что Кадыров, находясь в отпуске, проводит больше времени с семьей, но всегда держит руку на пульсе.
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рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Россия, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров назвал свое имя самым главным титулом

Глава Чечни заявил, что для него достаточно быть Рамзаном Кадыровым

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 17 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему достаточно быть Рамзаном Кадыровым, это является для него самым главным титулом по жизни, об это он заявил на совещании с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов.
"Нет болезни, которую бы мне не приписали. Написав официальное заявление, ушел в отпуск. Европейские, американские газеты писали уже 18 дней не видно, уже все... Обращаюсь к тем, кто хочет меня убрать с должности главы... меня избрал народ.. Я - Рамзан Кадыров и по жизни считал этот титул самым высоким. Мне никогда не приходило в голову, что я глава, мне достаточно того, что я Рамзан Кадыров. Остальное все разговоры", - говорит Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов сообщал РИА Новости, что Кадыров, находясь в отпуске, проводит больше времени с семьей, но всегда держит руку на пульсе.
Кадыров в отпуске с семьей - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Кадыров опроверг слухи о своем исчезновении
30 января, 18:43
 
Рамзан КадыровРоссияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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