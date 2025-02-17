https://ria.ru/20250217/kadyrov-1999912580.html

Кадыров назвал свое имя самым главным титулом

Кадыров назвал свое имя самым главным титулом - РИА Новости, 17.02.2025

Кадыров назвал свое имя самым главным титулом

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему достаточно быть Рамзаном Кадыровым, это является для него самым главным титулом по жизни, об это он заявил на... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T19:33:00+03:00

2025-02-17T19:33:00+03:00

2025-02-17T19:33:00+03:00

рамзан кадыров

россия

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 17 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему достаточно быть Рамзаном Кадыровым, это является для него самым главным титулом по жизни, об это он заявил на совещании с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов. "Нет болезни, которую бы мне не приписали. Написав официальное заявление, ушел в отпуск. Европейские, американские газеты писали уже 18 дней не видно, уже все... Обращаюсь к тем, кто хочет меня убрать с должности главы... меня избрал народ.. Я - Рамзан Кадыров и по жизни считал этот титул самым высоким. Мне никогда не приходило в голову, что я глава, мне достаточно того, что я Рамзан Кадыров. Остальное все разговоры", - говорит Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов сообщал РИА Новости, что Кадыров, находясь в отпуске, проводит больше времени с семьей, но всегда держит руку на пульсе.

https://ria.ru/20250130/kadyrov-1996471947.html

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рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня)