В Турции заявили о крахе политики по изоляции России
Перинчек: разговор Трампа и Путина показал крах политики по изоляции России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Телефонный разговор лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина показал, что политика Запада и её попытки по "удушению" и изоляции России потерпела крах, заявил РИА Новости генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек.
"Этот телефонный разговор (лидеров РФ и США – ред.) на самом деле является проявлением политической воли США для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Если при администрации (экс-президента США Джо) Байдена сесть за стол переговоров, казалось немыслимым, то при (Дональде) Трампе мы видим желание диалога. Этот телефонный разговор показал, что западная политика "удушения" и изоляции России потерпела крах", - сказал политик.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.