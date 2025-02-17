https://ria.ru/20250217/izolyatsiya-1999743184.html

В Турции заявили о крахе политики по изоляции России

В Турции заявили о крахе политики по изоляции России - РИА Новости, 17.02.2025

В Турции заявили о крахе политики по изоляции России

Телефонный разговор лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина показал, что политика Запада и её попытки по "удушению" и изоляции России потерпела... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T05:38:00+03:00

2025-02-17T05:38:00+03:00

2025-02-17T05:38:00+03:00

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владимир путин

догу перинчек

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АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Телефонный разговор лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина показал, что политика Запада и её попытки по "удушению" и изоляции России потерпела крах, заявил РИА Новости генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек. "Этот телефонный разговор (лидеров РФ и США – ред.) на самом деле является проявлением политической воли США для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Если при администрации (экс-президента США Джо) Байдена сесть за стол переговоров, казалось немыслимым, то при (Дональде) Трампе мы видим желание диалога. Этот телефонный разговор показал, что западная политика "удушения" и изоляции России потерпела крах", - сказал политик. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20250217/turtsiya-1999740497.html

https://ria.ru/20250216/turtsiya-1999722422.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, догу перинчек