https://ria.ru/20250217/indoneziya-1999741298.html

В новой столице Индонезии могут предложить бесплатную землю для посольств

В новой столице Индонезии могут предложить бесплатную землю для посольств - РИА Новости, 17.02.2025

В новой столице Индонезии могут предложить бесплатную землю для посольств

Басуки Хадимульджоно, глава администрации новой столицы Индонезии Нусантары, планирует предложить предоставить бесплатную землю для иностранных посольств,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T04:32:00+03:00

2025-02-17T04:32:00+03:00

2025-02-17T04:32:00+03:00

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ДЕНПАСАР (Индонезия), 17 фев - РИА Новости. Басуки Хадимульджоно, глава администрации новой столицы Индонезии Нусантары, планирует предложить предоставить бесплатную землю для иностранных посольств, сообщает индонезийский портал Jakarta Globe. По слова чиновника, этот шаг направлен на то, чтобы привлечь иностранные страны в новую столицу и побудить их открыть свои посольства в Нусантаре. При этом Хадимульджоно подчеркнул, что окончательное одобрение остается за президентом Индонезии Прабово Субианто. "Не я принимаю решение. Я предложу это президенту как способ быстрее открыть здесь посольства", — пояснил глава администрации. При этом, по его словам, администрация Нусантары уже выделила 62,9 гектара земли под дипломатический комплекс. Как отмечает издание, в случае одобрения предложение о предоставлении бесплатной земли может ускорить перемещение иностранных посольств в Нусантару, тем самым укрепив международные отношения Индонезии. "Это соответствует плану правительства начать работу своей новой столицы к 2028 году. Такая политика также может повысить привлекательность Нусантары как дипломатического центра, способствуя более прочным глобальным связям", - отмечает портал. Посол России в Индонезии Сергей Толченов в августе отмечал в интервью РИА Новости, что посольство РФ в Индонезии готово к переезду в новую столицу страны Нусантару в рамках рекомендаций индонезийских властей. В 2019 году президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что российские компании в будущем могли бы участвовать в тендерах на создание инфраструктуры новой столицы Индонезии.

https://ria.ru/20250211/posol-1998550818.html

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в мире, индонезия, прабово субианто, джоко видодо, андрей руденко