Мощь 65 армий мира под одной крышей: первый день оружейной выставки IDEX
IDEX — крупнейшая выставка вооружений на Ближнем Востоке. Она проводится один раз в два года.
IDEX — крупнейшая выставка вооружений на Ближнем Востоке. Она проводится один раз в два года.
Мероприятие проходит при поддержке правительства и вооруженных сил Арабских Эмиратов. На выставке демонстрируют современные разработки в области вооружения и военной техники.
Мероприятие проходит при поддержке правительства и вооруженных сил Арабских Эмиратов. На выставке демонстрируют современные разработки в области вооружения и военной техники.
"Рособоронэкспорт" организует на выставке масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения.
"Рособоронэкспорт" организует на выставке масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения.
Россия планирует показать на IDEX порядка 200 изделий военной экипировки и техники. Общая площадь российской экспозиции превышает 2 тыс. кв. м.
Россия планирует показать на IDEX порядка 200 изделий военной экипировки и техники. Общая площадь российской экспозиции превышает 2 тыс. кв. м.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Квазимачта" концерна "Калашников".
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Квазимачта" концерна "Калашников".
Участникам мероприятия предоставляется возможность опробовать современное военное снаряжение.
Участникам мероприятия предоставляется возможность опробовать современное военное снаряжение.
Стенд концерна "Калашников".
Стенды российских производителей уже осмотрела правительственная делегация Арабских Эмиратов, в том числе и старший сын президента ОАЭ шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.
Стенды российских производителей уже осмотрела правительственная делегация Арабских Эмиратов, в том числе и старший сын президента ОАЭ шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.
Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет".
Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет".
Помимо России, в мероприятии участвуют представители из более чем 60 стран. В их число вошли США, Китай, Великобритания, Германия, Франция, Турция, Италия, Греция, Австралия, Израиль и многие другие.
Помимо России, в мероприятии участвуют представители из более чем 60 стран. В их число вошли США, Китай, Великобритания, Германия, Франция, Турция, Италия, Греция, Австралия, Израиль и многие другие.
Колесные броневые машины с усиленной противоминной защитой MRAP на выставке IDEX.
Колесные броневые машины с усиленной противоминной защитой MRAP на выставке IDEX.
В ближайшие дни российские производители планируют продемонстрировать еще больше новейших разработок в сфере военной техники. Например, посетителям выставки покажут БПЛА Supercam S350 и новейший беспилотник-камикадзе КУБ-10Э.
В ближайшие дни российские производители планируют продемонстрировать еще больше новейших разработок в сфере военной техники. Например, посетителям выставки покажут БПЛА Supercam S350 и новейший беспилотник-камикадзе КУБ-10Э.