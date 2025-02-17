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Мощь 65 армий мира под одной крышей: первый день оружейной выставки IDEX - РИА Новости, 17.02.2025
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Мощь 65 армий мира под одной крышей: первый день оружейной выставки IDEX
Мощь 65 армий мира под одной крышей: первый день оружейной выставки IDEX - РИА Новости, 17.02.2025
Мощь 65 армий мира под одной крышей: первый день оружейной выставки IDEX
В понедельник в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби открылась выставка вооружений и военной техники IDEX-2025, которая продлится до 21 февраля... РИА Новости, 17.02.2025
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фото
вооружение
технологии
россия
абу-даби
ближний восток
рособоронэкспорт
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В понедельник в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби открылась выставка вооружений и военной техники IDEX-2025, которая продлится до 21 февраля. Кадры с новейшими военными разработками — в фотоленте РИА Новости.
россия
абу-даби
ближний восток
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РИА Новости
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5
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96
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фото, фото, вооружение, технологии, россия, абу-даби, ближний восток, рособоронэкспорт, в мире
Фото, Вооружение, Технологии, Россия, Абу-Даби, Ближний Восток, Рособоронэкспорт, В мире

Мощь 65 армий мира под одной крышей: первый день оружейной выставки IDEX

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В понедельник в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби открылась выставка вооружений и военной техники IDEX-2025, которая продлится до 21 февраля. Кадры с новейшими военными разработками — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

IDEX — крупнейшая выставка вооружений на Ближнем Востоке. Она проводится один раз в два года.

Посетитель у российского зенитного ракетного комплекса Панцирь-СМД-Е на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах

IDEX — крупнейшая выставка вооружений на Ближнем Востоке. Она проводится один раз в два года.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Мероприятие проходит при поддержке правительства и вооруженных сил Арабских Эмиратов. На выставке демонстрируют современные разработки в области вооружения и военной техники.

Посетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах

Мероприятие проходит при поддержке правительства и вооруженных сил Арабских Эмиратов. На выставке демонстрируют современные разработки в области вооружения и военной техники.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

"Рособоронэкспорт" организует на выставке масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения.

Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах

"Рособоронэкспорт" организует на выставке масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Россия планирует показать на IDEX порядка 200 изделий военной экипировки и техники. Общая площадь российской экспозиции превышает 2 тыс. кв. м.

Посетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах

Россия планирует показать на IDEX порядка 200 изделий военной экипировки и техники. Общая площадь российской экспозиции превышает 2 тыс. кв. м.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Квазимачта" концерна "Калашников".

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Квазимачта концерна Калашников на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Квазимачта" концерна "Калашников".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Участникам мероприятия предоставляется возможность опробовать современное военное снаряжение.

Участник на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах

Участникам мероприятия предоставляется возможность опробовать современное военное снаряжение.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд концерна "Калашников".

Посетители на стенде концерна Калашников на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах

Стенд концерна "Калашников".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенды российских производителей уже осмотрела правительственная делегация Арабских Эмиратов, в том числе и старший сын президента ОАЭ шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.

Посетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах

Стенды российских производителей уже осмотрела правительственная делегация Арабских Эмиратов, в том числе и старший сын президента ОАЭ шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет".

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Корнет на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Помимо России, в мероприятии участвуют представители из более чем 60 стран. В их число вошли США, Китай, Великобритания, Германия, Франция, Турция, Италия, Греция, Австралия, Израиль и многие другие.

Посетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах

Помимо России, в мероприятии участвуют представители из более чем 60 стран. В их число вошли США, Китай, Великобритания, Германия, Франция, Турция, Италия, Греция, Австралия, Израиль и многие другие.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Колесные броневые машины с усиленной противоминной защитой MRAP на выставке IDEX.

Колёсные броневые машины с усиленной противоминной защитой MRAP на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах

Колесные броневые машины с усиленной противоминной защитой MRAP на выставке IDEX.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В ближайшие дни российские производители планируют продемонстрировать еще больше новейших разработок в сфере военной техники. Например, посетителям выставки покажут БПЛА Supercam S350 и новейший беспилотник-камикадзе КУБ-10Э.

Посетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах

В ближайшие дни российские производители планируют продемонстрировать еще больше новейших разработок в сфере военной техники. Например, посетителям выставки покажут БПЛА Supercam S350 и новейший беспилотник-камикадзе КУБ-10Э.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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12 из 12
 
ФотоВооружениеТехнологииРоссияАбу-ДабиБлижний ВостокРособоронэкспортВ мире
 
 
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