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Мощь 65 армий мира под одной крышей: первый день оружейной выставки IDEX

Мощь 65 армий мира под одной крышей: первый день оружейной выставки IDEX - РИА Новости, 17.02.2025

Мощь 65 армий мира под одной крышей: первый день оружейной выставки IDEX

В понедельник в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби открылась выставка вооружений и военной техники IDEX-2025, которая продлится до 21 февраля... РИА Новости, 17.02.2025

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фото

вооружение

технологии

россия

абу-даби

ближний восток

рособоронэкспорт

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В понедельник в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби открылась выставка вооружений и военной техники IDEX-2025, которая продлится до 21 февраля. Кадры с новейшими военными разработками — в фотоленте РИА Новости.

россия

абу-даби

ближний восток

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2025

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