https://ria.ru/20250217/harris-1999928584.html
Американские СМИ назвали Харрис пьяной тетушкой
Американские СМИ назвали Харрис пьяной тетушкой - РИА Новости, 17.02.2025
Американские СМИ назвали Харрис пьяной тетушкой
Бывшая вице-президент США Камала Харрис стала объектом критики в американских СМИ после своего выступления перед актерами мюзикла в Нью-Йорке, в результате... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T21:09:00+03:00
2025-02-17T21:09:00+03:00
2025-02-17T21:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Бывшая вице-президент США Камала Харрис стала объектом критики в американских СМИ после своего выступления перед актерами мюзикла в Нью-Йорке, в результате которого политика сравнили с "пьяной тетушкой" за бессвязность ее речи. На минувших выходных Харрис с супругом посетила бродвейское шоу в Нью-Йорке, где также выступила перед актерами с речью, которую газета New York Post охарактеризовала как "словесный салат". "Когда мы думаем о таких моментах, когда видим, что что-то отнимают, но давайте посмотрим правде в глаза, вы знаете, природа не терпит пустоты… Там, где есть вакансия, давайте ее заполним. Дайте нам знать, что реальность такова, что прогресс нашей страны был связан с расширением прав, а не с их ограничением", - говорила Харрис. Она продолжила свою речь, указав на необходимость быть бдительными, чтобы "сохранить те права". "У нас должны быть ясные глаза. И это не значит, что мы не видим красоту во всем. Все эти вещи сосуществуют, но я считаю, что мы боремся за что-то, а не против чего-то", - отметила политик. Как пишет издание, выступление Харрис было бессвязным, и в нем отсутствовала ясность. "Критики высмеяли провалившегося кандидата в президенты, назвав "пьяной тетушкой", - отмечает издание. Ранее бывшая вице-президент США, проигравшая Дональду Трампу на выборах главы государства в ноябре 2024 года, начала просить деньги у избирателей на борьбу с политиками действующего американского лидера Дональда Трампа и укрепление Демократической партии, свидетельствует текст ее обращения, имеющийся в распоряжении РИА Новости. Бывшая вице-президент подчеркивала, что демократам сейчас нужны средства на организацию борьбы с "республиканскими атаками" против различных программ, на которые полагаются миллионы американцев, а также на попытку вернуть контроль над палатой представителей и сенатом на следующих промежуточных выборах в конгресс 2026 года.
https://ria.ru/20241106/instsenirovka-1982070282.html
https://ria.ru/20250215/kharris-1999627829.html
https://ria.ru/20250111/bayden-1993218354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, камала харрис, дональд трамп, сша
В мире, Камала Харрис, Дональд Трамп, США
Американские СМИ назвали Харрис пьяной тетушкой
Американские СМИ назвали Харрис пьяной тетушкой после ее бессвязного выступления
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Бывшая вице-президент США Камала Харрис стала объектом критики в американских СМИ после своего выступления перед актерами мюзикла в Нью-Йорке, в результате которого политика сравнили с "пьяной тетушкой" за бессвязность ее речи.
На минувших выходных Харрис
с супругом посетила бродвейское шоу в Нью-Йорке, где также выступила перед актерами с речью, которую газета New York Post охарактеризовала как "словесный салат".
"Когда мы думаем о таких моментах, когда видим, что что-то отнимают, но давайте посмотрим правде в глаза, вы знаете, природа не терпит пустоты… Там, где есть вакансия, давайте ее заполним. Дайте нам знать, что реальность такова, что прогресс нашей страны был связан с расширением прав, а не с их ограничением", - говорила Харрис.
Она продолжила свою речь, указав на необходимость быть бдительными, чтобы "сохранить те права".
"У нас должны быть ясные глаза. И это не значит, что мы не видим красоту во всем. Все эти вещи сосуществуют, но я считаю, что мы боремся за что-то, а не против чего-то", - отметила политик.
Как пишет издание, выступление Харрис было бессвязным, и в нем отсутствовала ясность.
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"Критики высмеяли провалившегося кандидата в президенты, назвав "пьяной тетушкой", - отмечает издание.
Ранее бывшая вице-президент США, проигравшая Дональду Трампу
на выборах главы государства в ноябре 2024 года, начала просить деньги у избирателей на борьбу с политиками действующего американского лидера Дональда Трампа и укрепление Демократической партии, свидетельствует текст ее обращения, имеющийся в распоряжении РИА Новости.
Бывшая вице-президент подчеркивала, что демократам сейчас нужны средства на организацию борьбы с "республиканскими атаками" против различных программ, на которые полагаются миллионы американцев, а также на попытку вернуть контроль над палатой представителей и сенатом на следующих промежуточных выборах в конгресс 2026 года.