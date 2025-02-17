https://ria.ru/20250217/harris-1999928584.html

Американские СМИ назвали Харрис пьяной тетушкой

Американские СМИ назвали Харрис пьяной тетушкой - РИА Новости, 17.02.2025

Американские СМИ назвали Харрис пьяной тетушкой

Бывшая вице-президент США Камала Харрис стала объектом критики в американских СМИ после своего выступления перед актерами мюзикла в Нью-Йорке, в результате... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T21:09:00+03:00

2025-02-17T21:09:00+03:00

2025-02-17T21:09:00+03:00

в мире

камала харрис

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сша

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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Бывшая вице-президент США Камала Харрис стала объектом критики в американских СМИ после своего выступления перед актерами мюзикла в Нью-Йорке, в результате которого политика сравнили с "пьяной тетушкой" за бессвязность ее речи. На минувших выходных Харрис с супругом посетила бродвейское шоу в Нью-Йорке, где также выступила перед актерами с речью, которую газета New York Post охарактеризовала как "словесный салат". "Когда мы думаем о таких моментах, когда видим, что что-то отнимают, но давайте посмотрим правде в глаза, вы знаете, природа не терпит пустоты… Там, где есть вакансия, давайте ее заполним. Дайте нам знать, что реальность такова, что прогресс нашей страны был связан с расширением прав, а не с их ограничением", - говорила Харрис. Она продолжила свою речь, указав на необходимость быть бдительными, чтобы "сохранить те права". "У нас должны быть ясные глаза. И это не значит, что мы не видим красоту во всем. Все эти вещи сосуществуют, но я считаю, что мы боремся за что-то, а не против чего-то", - отметила политик. Как пишет издание, выступление Харрис было бессвязным, и в нем отсутствовала ясность. "Критики высмеяли провалившегося кандидата в президенты, назвав "пьяной тетушкой", - отмечает издание. Ранее бывшая вице-президент США, проигравшая Дональду Трампу на выборах главы государства в ноябре 2024 года, начала просить деньги у избирателей на борьбу с политиками действующего американского лидера Дональда Трампа и укрепление Демократической партии, свидетельствует текст ее обращения, имеющийся в распоряжении РИА Новости. Бывшая вице-президент подчеркивала, что демократам сейчас нужны средства на организацию борьбы с "республиканскими атаками" против различных программ, на которые полагаются миллионы американцев, а также на попытку вернуть контроль над палатой представителей и сенатом на следующих промежуточных выборах в конгресс 2026 года.

https://ria.ru/20241106/instsenirovka-1982070282.html

https://ria.ru/20250215/kharris-1999627829.html

https://ria.ru/20250111/bayden-1993218354.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, камала харрис, дональд трамп, сша