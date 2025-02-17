Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области подожгли автомобиль, инсценировав атаку БПЛА - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 17.02.2025 (обновлено: 17:50 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/gubernator-1999882756.html
В Белгородской области подожгли автомобиль, инсценировав атаку БПЛА
В Белгородской области подожгли автомобиль, инсценировав атаку БПЛА - РИА Новости, 17.02.2025
В Белгородской области подожгли автомобиль, инсценировав атаку БПЛА
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил разобраться в инциденте с поджогом автомобиля, который мог быть использован для получения компенсации... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:25:00+03:00
2025-02-17T17:50:00+03:00
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил разобраться в инциденте с поджогом автомобиля, который мог быть использован для получения компенсации под предлогом атаки ВСУ. По словам Гладкова, сотрудники управления региональной безопасности, возвращаясь из командировки, в Волоконовском районе заметили горящий автомобиль и остановились с целью оказать помощь, однако столкнулись с группой нетрезвых людей. "Один бегущий человек, тоже по признакам нетрезвый, в руках с каким-то устройством, потом это устройство, напоминающее беспилотник, бросил в сторону горевшего автомобиля. Вся информация, которую на сегодняшний день мы имеем, говорит о том, что есть признаки сожжения автомобиля с целью получения компенсации за счет восстановления, с обоснованием атаки со стороны вооруженных сил Украины, чего по факту не произошло", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства. Он подчеркнул, что такие действия недопустимы, особенно в свете трагических событий, произошедших накануне, когда в результате обстрела погибли четыре мирных жителя и трое получили ранения. "Это, мне кажется, случай крайне вопиющий, потому что мы стараемся максимально отзываться на беды людей, которые страдают приграничье… Люди, которые пытаются нажиться, к сожалению, есть. Их, слава богу, немного, но молчать и замалчивать эти ситуации, конечно, мы не будем", - добавил губернатор. Глава региона заявил, что материалы по инциденту передают в правоохранительные органы, призвал прокуратуру подключиться к расследованию. Он также поручил сообщить о подозреваемых по месту их работы, чтобы руководство знало об уровне ответственности своих сотрудников.
https://ria.ru/20250110/gladkov-1993203066.html
https://ria.ru/20250217/bespilotniki-1999790348.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области подожгли автомобиль, инсценировав атаку БПЛА

Под Белгородом подожгли автомобиль, инсценировав атаку БПЛА ради компенсации

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил разобраться в инциденте с поджогом автомобиля, который мог быть использован для получения компенсации под предлогом атаки ВСУ.
По словам Гладкова, сотрудники управления региональной безопасности, возвращаясь из командировки, в Волоконовском районе заметили горящий автомобиль и остановились с целью оказать помощь, однако столкнулись с группой нетрезвых людей.
Последствия удара со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Гладков опроверг слухи об отмене выплат за поврежденные автомобили
10 января, 21:19
"Один бегущий человек, тоже по признакам нетрезвый, в руках с каким-то устройством, потом это устройство, напоминающее беспилотник, бросил в сторону горевшего автомобиля. Вся информация, которую на сегодняшний день мы имеем, говорит о том, что есть признаки сожжения автомобиля с целью получения компенсации за счет восстановления, с обоснованием атаки со стороны вооруженных сил Украины, чего по факту не произошло", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства.
Он подчеркнул, что такие действия недопустимы, особенно в свете трагических событий, произошедших накануне, когда в результате обстрела погибли четыре мирных жителя и трое получили ранения.
"Это, мне кажется, случай крайне вопиющий, потому что мы стараемся максимально отзываться на беды людей, которые страдают приграничье… Люди, которые пытаются нажиться, к сожалению, есть. Их, слава богу, немного, но молчать и замалчивать эти ситуации, конечно, мы не будем", - добавил губернатор.
Глава региона заявил, что материалы по инциденту передают в правоохранительные органы, призвал прокуратуру подключиться к расследованию. Он также поручил сообщить о подозреваемых по месту их работы, чтобы руководство знало об уровне ответственности своих сотрудников.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
На Кубани из-за падения беспилотника повреждены ЛЭП
Вчера, 12:10
 
ПроисшествияБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала