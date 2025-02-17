https://ria.ru/20250217/gubernator-1999882756.html

В Белгородской области подожгли автомобиль, инсценировав атаку БПЛА

В Белгородской области подожгли автомобиль, инсценировав атаку БПЛА - РИА Новости, 17.02.2025

В Белгородской области подожгли автомобиль, инсценировав атаку БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил разобраться в инциденте с поджогом автомобиля, который мог быть использован для получения компенсации... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:25:00+03:00

2025-02-17T17:25:00+03:00

2025-02-17T17:50:00+03:00

происшествия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил разобраться в инциденте с поджогом автомобиля, который мог быть использован для получения компенсации под предлогом атаки ВСУ. По словам Гладкова, сотрудники управления региональной безопасности, возвращаясь из командировки, в Волоконовском районе заметили горящий автомобиль и остановились с целью оказать помощь, однако столкнулись с группой нетрезвых людей. "Один бегущий человек, тоже по признакам нетрезвый, в руках с каким-то устройством, потом это устройство, напоминающее беспилотник, бросил в сторону горевшего автомобиля. Вся информация, которую на сегодняшний день мы имеем, говорит о том, что есть признаки сожжения автомобиля с целью получения компенсации за счет восстановления, с обоснованием атаки со стороны вооруженных сил Украины, чего по факту не произошло", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства. Он подчеркнул, что такие действия недопустимы, особенно в свете трагических событий, произошедших накануне, когда в результате обстрела погибли четыре мирных жителя и трое получили ранения. "Это, мне кажется, случай крайне вопиющий, потому что мы стараемся максимально отзываться на беды людей, которые страдают приграничье… Люди, которые пытаются нажиться, к сожалению, есть. Их, слава богу, немного, но молчать и замалчивать эти ситуации, конечно, мы не будем", - добавил губернатор. Глава региона заявил, что материалы по инциденту передают в правоохранительные органы, призвал прокуратуру подключиться к расследованию. Он также поручил сообщить о подозреваемых по месту их работы, чтобы руководство знало об уровне ответственности своих сотрудников.

https://ria.ru/20250110/gladkov-1993203066.html

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины