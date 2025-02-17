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Свердловские власти опровергли информацию об отставке губернатора

Свердловские власти опровергли информацию об отставке губернатора - РИА Новости, 17.02.2025

Свердловские власти опровергли информацию об отставке губернатора

Срок полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева истекает лишь через два года, в ближайшее время его ожидает плотный график, сообщили РИА... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:03:00+03:00

2025-02-17T12:03:00+03:00

2025-02-17T12:03:00+03:00

политика

свердловская область

тюмень

евгений куйвашев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Срок полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева истекает лишь через два года, в ближайшее время его ожидает плотный график, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики Свердловской области. Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента сообщили о скорой смене главы Свердловской области. "Губернатор - выборная должность. В 2022 году свердловчане избрали Куйвашева губернатором сроком на пять лет. Таким образом, Куйвашев продолжил свою деятельность по развитию Среднего Урала, которую ведет еще с первого губернаторского срока: с 2012 года. Соответствующая работа будет продолжена и впредь в рамках срока полномочий. В ближайшее время у Куйвашева запланированы встречи с федеральными и региональными должностными лицами, поездки по региону, а также за пределы области", - сказала собеседница агентства. Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области 29 мая 2012 года. С 2007 по 2011 годы он занимал пост мэра Тюмени, с 2011 по 2012 годы был полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.

https://ria.ru/20241104/egorov-1981787770.html

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политика, свердловская область, тюмень, евгений куйвашев