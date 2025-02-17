https://ria.ru/20250217/guardian-1999762086.html
СМИ рассказали, к чему привели действия администрации Трампа по Украине
СМИ рассказали, к чему привели действия администрации Трампа по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
СМИ рассказали, к чему привели действия администрации Трампа по Украине
США привели к расколу единства Североатлантического альянса по Украине, пишет Guardian. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:11:00+03:00
2025-02-17T10:11:00+03:00
2025-02-17T10:11:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. США привели к расколу единства Североатлантического альянса по Украине, пишет Guardian."Американцы раскололи единство НАТО по Украине. Они нарушили свое обещание. Они навредили Зеленскому и его главным помощникам — Великобритании, канцлеру Германии Олафу Шольцу, премьер-министра Польши Дональда Туска и союзников Киева в странах Прибалтики и Скандинавии, которые все, судя по всему, зря уповали на руководство США", — говорится в материале.Обозреватель возмутился, что американское руководство готово активно сотрудничать с российской стороной ради завершения конфликта на Украине, при этом игнорируя Европу и сам киевский режим в этом вопросе."Для чего тогда нужен Североатлантический альянс?" — отметил автор статьи.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
https://ria.ru/20250216/zavershenie-1999686227.html
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в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, владимир путин, олаф шольц, нато
В мире, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Олаф Шольц, НАТО
СМИ рассказали, к чему привели действия администрации Трампа по Украине
Guardian: США раскололи единство НАТО по Украине