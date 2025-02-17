https://ria.ru/20250217/gruziya-1999916479.html

Грузинские власти внесут в парламент законопроект об иноагентах

Грузинские власти внесут в парламент законопроект об иноагентах - РИА Новости, 17.02.2025

Грузинские власти внесут в парламент законопроект об иноагентах

Правящая партия "Грузинская мечта" внесет на этой неделе в парламент на рассмотрение законопроект о прозрачности иностранного влияния, аналогичный... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T19:51:00+03:00

2025-02-17T19:51:00+03:00

2025-02-17T21:16:00+03:00

в мире

грузия

сша

евросоюз

тбилиси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986813909_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_440f7576fbb845fedcacb1fd34ec989d.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" внесет на этой неделе в парламент на рассмотрение законопроект о прозрачности иностранного влияния, аналогичный американскому, заявил исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе."На текущей неделе будет инициирован законопроект, аналогичный американскому FARA (Foreign Agents Registration Act. — Прим. ред.), закон о прозрачности. <...> Он будет слово в слово переведен с американского", — сказал он.Ранее, в начале февраля, в "Грузинской мечте" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона, чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении закона о прозрачности иностранного влияния.Что происходит между Грузией и ЕСВ Грузии 26 октября прошлого года состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93% голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста.Кроме того, грузинские власти приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах.Евросоюз раскритиковал эти документы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к сообществу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан республики.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250212/gruzija-1998901186.html

https://ria.ru/20250208/gruziya-1998093933.html

грузия

сша

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, сша, евросоюз, тбилиси