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Грузинские власти внесут в парламент законопроект об иноагентах - РИА Новости, 17.02.2025
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19:51 17.02.2025 (обновлено: 21:16 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/gruziya-1999916479.html
Грузинские власти внесут в парламент законопроект об иноагентах
Грузинские власти внесут в парламент законопроект об иноагентах - РИА Новости, 17.02.2025
Грузинские власти внесут в парламент законопроект об иноагентах
Правящая партия "Грузинская мечта" внесет на этой неделе в парламент на рассмотрение законопроект о прозрачности иностранного влияния, аналогичный... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T19:51:00+03:00
2025-02-17T21:16:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 17 фев — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" внесет на этой неделе в парламент на рассмотрение законопроект о прозрачности иностранного влияния, аналогичный американскому, заявил исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе.&quot;На текущей неделе будет инициирован законопроект, аналогичный американскому FARA (Foreign Agents Registration Act. — Прим. ред.), закон о прозрачности. &lt;...&gt; Он будет слово в слово переведен с американского&quot;, — сказал он.Ранее, в начале февраля, в "Грузинской мечте" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона, чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении закона о прозрачности иностранного влияния.Что происходит между Грузией и ЕСВ Грузии 26 октября прошлого года состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93% голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста.Кроме того, грузинские власти приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах.Евросоюз раскритиковал эти документы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к сообществу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан республики.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250212/gruzija-1998901186.html
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в мире, грузия, сша, евросоюз, тбилиси
В мире, Грузия, США, Евросоюз, Тбилиси
Грузинские власти внесут в парламент законопроект об иноагентах

Грузинские власти на этой неделе внесут в парламент законопроект об иноагентах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции у здания парламента Тбилиси
Автомобиль полиции у здания парламента Тбилиси - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции у здания парламента Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 17 фев — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" внесет на этой неделе в парламент на рассмотрение законопроект о прозрачности иностранного влияния, аналогичный американскому, заявил исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе.
«

"На текущей неделе будет инициирован законопроект, аналогичный американскому FARA (Foreign Agents Registration Act. — Прим. ред.), закон о прозрачности. <...> Он будет слово в слово переведен с американского", — сказал он.

Ранее, в начале февраля, в "Грузинской мечте" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона, чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении закона о прозрачности иностранного влияния.

Что происходит между Грузией и ЕС

В Грузии 26 октября прошлого года состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93% голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста.
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Кроме того, грузинские власти приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах.
Евросоюз раскритиковал эти документы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к сообществу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан республики.
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* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
 
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