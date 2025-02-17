https://ria.ru/20250217/gosduma-1999920667.html

В Госдуме обсудят возможность грудного вскармливания в общественных местах

В Госдуме обсудят возможность грудного вскармливания в общественных местах - РИА Новости, 17.02.2025

В Госдуме обсудят возможность грудного вскармливания в общественных местах

Возможность грудного вскармливания для женщин в любом общественном месте прорабатывается в Госдуме, заявила первый зампред думского комитета по защите семьи... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T20:16:00+03:00

2025-02-17T20:16:00+03:00

2025-02-17T20:16:00+03:00

общество

татьяна буцкая

госдума рф

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Возможность грудного вскармливания для женщин в любом общественном месте прорабатывается в Госдуме, заявила первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. "Очень хочется прописать, что никто не может запретить, выгнать или помешать женщине кормить грудью своего ребенка в общественном месте. И право женщины выбирать, где кормить, и оно не должно быть ограничено тем, что в общественном месте не оборудована комната для кормления ребенка", - сказала она в ходе прямого эфира в своем Telegram-канале. Она отметила, что всё еще ведется работа над формулировками. Но, по мнению депутата Госдумы, такая возможность является справедливой. "Второе, нам очень важно, чтобы те женщины, которые выходят на работу... на работе должно быть комфортное место, куда женщина может пойти не покормить ребенка… а могла сцедить молоко, его поставить в холодильник… это совершенно нормально", - также сообщила Буцкая. По ее словам, в настоящее время такие комнаты существуют не везде. "Мы прорабатываем текст, что в тех компаниях, в которых работает больше 50-100 человек, чтобы была возможность по организации комнаты для кормящих мам. Не только с точки зрения того, что она придет на работу с ребенком, а с точки зрения того, что она может сохранить грудное вскармливание", - сказала парламентарий. Буцкая добавила, что, если это нельзя сделать в том помещении, где женщина работает, то необходимо прописать, что это может быть помещение в шаговой доступности от места работы женщины, и поиск подходящего помещения должен быть заботой работодателя.

https://ria.ru/20250217/matkapital-1999864309.html

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общество, татьяна буцкая, госдума рф, россия