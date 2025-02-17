https://ria.ru/20250217/gosduma-1999888130.html

В ГД рассмотрят проект о запрете дистанционного обучения в медобразовании

В ГД рассмотрят проект о запрете дистанционного обучения в медобразовании - РИА Новости, 17.02.2025

В ГД рассмотрят проект о запрете дистанционного обучения в медобразовании

Госдума на пленарном заседании 25 февраля во втором чтении рассмотрит законопроект о запрете дистанционного обучения в медобразовании, сообщил председатель ГД... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:44:00+03:00

2025-02-17T17:44:00+03:00

2025-02-17T17:45:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 25 февраля во втором чтении рассмотрит законопроект о запрете дистанционного обучения в медобразовании, сообщил председатель ГД Вячелав Володин. Госдума на пленарном заседании 21 января приняла в первом чтении данный законопроект. По словам председателя Госдумы, депутаты на пленарном заседании во вторник, 25 февраля, рассмотрят законопроект о запрете дистанционного обучения в медобразовании во втором чтении. "Государственная дума рассмотрит во втором чтении на пленарном заседании 25 февраля поправки в ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части повышения качества медицинского образования. О решении, принятом Советом Государственной думы" , - приводятся слова Володина на сайте ГД. Он отметил, что дистанционное обучение врачей или фармацевтов без научной базы и практики – "абсолютная профанация, ценой которой будут врачебные ошибки". "Диплом выдается без реальных знаний, а как результат – страдают люди. Подготовка и переквалификация врача может производиться только в специализированных учебных заведениях, где есть научная и клиническая база", - добавил председатель ГД. Ранее первый зампред комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал РИА Новости, что проектом предлагается наделить Минздрав России полномочиями по разработке и утверждению типовых дополнительных профессиональных программ, а также усилить лицензионные требования к организациям, занимающимся образованием в сфере здравоохранения. Ещё одно важное предложение – запрет на исключительно дистанционное обучение в сфере медицинского образования. Эти меры позволят повысить стандарты подготовки медицинских работников и исключить участие тех организаций, которые не соответствуют необходимым критериям, отметил депутат.

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