https://ria.ru/20250217/gosduma-1999781985.html

В Госдуму внесли проект о самообороне при незаконном проникновении в дом

В Госдуму внесли проект о самообороне при незаконном проникновении в дом - РИА Новости, 17.02.2025

В Госдуму внесли проект о самообороне при незаконном проникновении в дом

Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, согласно которому граждане смогут... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T11:39:00+03:00

2025-02-17T11:39:00+03:00

2025-02-17T11:39:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, согласно которому граждане смогут использовать любые методы самообороны при незаконном проникновении злоумышленников в их дом без риска уголовного наказания, документ доступен в думской базе данных. Законопроектом предлагается внести изменение в статью 37 "Необходимая оборона" УК РФ, дополнив ее положением, согласно которому не являются превышением пределов необходимой обороны действия лица, направленные на защиту от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, при незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица. "Представляется необходимым законодательно предоставить гражданам право защищать свою жизнь и своих родных и близких, не опасаясь уголовного наказания, от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в жилище, независимо от того, соответствовали ли защитные действия характеру и опасности посягательства", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Авторы отметили, что в постановление Верховного Суда РФ были внесены изменения, прямо назвавшие незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, как посягательство, допускающее причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны. Авторы инициативы добавили, что нарушение неприкосновенности жилища зачастую связано с такими тяжкими преступлениями, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, похищение человека. "В то же время, при совершении преступлений, связанных с незаконным проникновением в жилище, граждане, проживающие в данном жилище, не имеют возможности объективно оценить степень опасности посягательства. Выяснение же такой степени посягательства существенно увеличивает риск, которому подвергается обороняющийся, в том числе за счет повышения готовности посягающего к применению насилия при контакте с обороняющемся, установления посягающим факта присутствия и места нахождения обороняющегося", - сказано в документе.

https://ria.ru/20241017/chelyabinsk-1978515787.html

https://ria.ru/20250214/gosduma-1999300287.html

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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр