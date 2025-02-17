https://ria.ru/20250217/gosduma-1999765004.html
В ГД внесли проект о запрете повышать цены в такси для пассажиров с детьми
В ГД внесли проект о запрете повышать цены в такси для пассажиров с детьми - РИА Новости, 17.02.2025
В ГД внесли проект о запрете повышать цены в такси для пассажиров с детьми
Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается запретить повышать цены на такси РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:22:00+03:00
2025-02-17T10:22:00+03:00
2025-02-17T10:22:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается запретить повышать цены на такси для пассажиров с детьми более чем на 5%, а также обязать перевозчиков такси установить в 50% таксопарка детские удерживающие устройства, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается обязать перевозчиков такси обеспечить не менее 50% транспортных средств, которые используются в качестве легкового такси, детскими удерживающими устройствами, а также ввести ограничения на увеличение тарифа на перевозку легковым такси более чем на 5% от его стоимости в случае, если фрахтователю требуется наличие детского удерживающего устройства", - говорится в пояснительной записке. В документе сказано, что в настоящее время отмечается увеличение стоимости перевозок легкого такси до 50% от стоимости самой перевозки, если фрахтователь указывает на необходимость наличия детского удерживающего устройства, что приводит к снижению доступности услуг легкого такси, поскольку большая часть транспортных средств не оборудована такими устройствами, что ухудшает положение родителей с детьми по сравнению с иными категориями пассажиров. По мнению авторов инициативы, реализация законопроекта позволит обеспечить доступность перевозок легковым такси для пассажиров с детьми, которым требуется наличие в транспортном средстве детского удерживающего устройства, а также урегулирует стоимость таких перевозок.
https://ria.ru/20250129/taksi-1996038470.html
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общество, авто, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Общество, Авто, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
В ГД внесли проект о запрете повышать цены в такси для пассажиров с детьми
Слуцкий внес в ГД проект о запрете повышать цены в такси для пассажиров с детьми
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается запретить повышать цены на такси для пассажиров с детьми более чем на 5%, а также обязать перевозчиков такси установить в 50% таксопарка детские удерживающие устройства, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается обязать перевозчиков такси обеспечить не менее 50% транспортных средств, которые используются в качестве легкового такси, детскими удерживающими устройствами, а также ввести ограничения на увеличение тарифа на перевозку легковым такси более чем на 5% от его стоимости в случае, если фрахтователю требуется наличие детского удерживающего устройства", - говорится в пояснительной записке.
В документе сказано, что в настоящее время отмечается увеличение стоимости перевозок легкого такси до 50% от стоимости самой перевозки, если фрахтователь указывает на необходимость наличия детского удерживающего устройства, что приводит к снижению доступности услуг легкого такси, поскольку большая часть транспортных средств не оборудована такими устройствами, что ухудшает положение родителей с детьми по сравнению с иными категориями пассажиров.
По мнению авторов инициативы, реализация законопроекта позволит обеспечить доступность перевозок легковым такси для пассажиров с детьми, которым требуется наличие в транспортном средстве детского удерживающего устройства, а также урегулирует стоимость таких перевозок.