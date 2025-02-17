https://ria.ru/20250217/gosduma-1999765004.html

В ГД внесли проект о запрете повышать цены в такси для пассажиров с детьми

В ГД внесли проект о запрете повышать цены в такси для пассажиров с детьми - РИА Новости, 17.02.2025

В ГД внесли проект о запрете повышать цены в такси для пассажиров с детьми

Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается запретить повышать цены на такси РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:22:00+03:00

2025-02-17T10:22:00+03:00

2025-02-17T10:22:00+03:00

общество

авто

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144970/63/1449706317_0:158:3008:1850_1920x0_80_0_0_885f32667fdcc648f47671df249907d4.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается запретить повышать цены на такси для пассажиров с детьми более чем на 5%, а также обязать перевозчиков такси установить в 50% таксопарка детские удерживающие устройства, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается обязать перевозчиков такси обеспечить не менее 50% транспортных средств, которые используются в качестве легкового такси, детскими удерживающими устройствами, а также ввести ограничения на увеличение тарифа на перевозку легковым такси более чем на 5% от его стоимости в случае, если фрахтователю требуется наличие детского удерживающего устройства", - говорится в пояснительной записке. В документе сказано, что в настоящее время отмечается увеличение стоимости перевозок легкого такси до 50% от стоимости самой перевозки, если фрахтователь указывает на необходимость наличия детского удерживающего устройства, что приводит к снижению доступности услуг легкого такси, поскольку большая часть транспортных средств не оборудована такими устройствами, что ухудшает положение родителей с детьми по сравнению с иными категориями пассажиров. По мнению авторов инициативы, реализация законопроекта позволит обеспечить доступность перевозок легковым такси для пассажиров с детьми, которым требуется наличие в транспортном средстве детского удерживающего устройства, а также урегулирует стоимость таких перевозок.

https://ria.ru/20250129/taksi-1996038470.html

https://ria.ru/20250125/putin-1995454371.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр