https://ria.ru/20250217/gosduma-1999747687.html

В Госдуме приравняли к интервенции планы ЕС по Украине

В Госдуме приравняли к интервенции планы ЕС по Украине - РИА Новости, 17.02.2025

В Госдуме приравняли к интервенции планы ЕС по Украине

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет приравнял к интервенции планы европейских стран по отправке войск на Украину. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T07:52:00+03:00

2025-02-17T07:52:00+03:00

2025-02-17T07:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет приравнял к интервенции планы европейских стран по отправке войск на Украину. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщала, что европейские лидеры на экстренной встрече в Париже 17 февраля обсудят возможное будущее размещение войск на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, в качестве "сил перестраховки". "Оправка войск на Украину по сути станет открытой интервенцией, с целью разделения ее на зоны контроля, чтобы выкачивать полезные ископаемые и вывозить черноземы. Ничего общего с миротворческой миссией это иметь не будет", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, европейские страны, в лице, прежде всего, Франции и Британии, стремятся осуществить под видом миротворческой миссии военное, политическое и экономическое вмешательство в дела Украины, тем самым растоптав ее суверенитет и превратив в свой сырьевой придаток. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта. Как отмечается, Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину.

https://ria.ru/20250216/kallas-1999724878.html

https://ria.ru/20250215/deputat-1999608523.html

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украина, франция, европа, михаил шеремет, дональд трамп, радослав сикорский, госдума рф, евросоюз