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В Госдуме приравняли к интервенции планы ЕС по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/gosduma-1999747687.html
В Госдуме приравняли к интервенции планы ЕС по Украине
В Госдуме приравняли к интервенции планы ЕС по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
В Госдуме приравняли к интервенции планы ЕС по Украине
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет приравнял к интервенции планы европейских стран по отправке войск на Украину. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T07:52:00+03:00
2025-02-17T07:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
франция
европа
михаил шеремет
дональд трамп
радослав сикорский
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет приравнял к интервенции планы европейских стран по отправке войск на Украину. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщала, что европейские лидеры на экстренной встрече в Париже 17 февраля обсудят возможное будущее размещение войск на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, в качестве "сил перестраховки". "Оправка войск на Украину по сути станет открытой интервенцией, с целью разделения ее на зоны контроля, чтобы выкачивать полезные ископаемые и вывозить черноземы. Ничего общего с миротворческой миссией это иметь не будет", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, европейские страны, в лице, прежде всего, Франции и Британии, стремятся осуществить под видом миротворческой миссии военное, политическое и экономическое вмешательство в дела Украины, тем самым растоптав ее суверенитет и превратив в свой сырьевой придаток. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта. Как отмечается, Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину.
https://ria.ru/20250216/kallas-1999724878.html
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украина, франция, европа, михаил шеремет, дональд трамп, радослав сикорский, госдума рф, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Франция, Европа, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Радослав Сикорский, Госдума РФ, Евросоюз
В Госдуме приравняли к интервенции планы ЕС по Украине

Депутат Шеремет приравнял к интервенции планы ЕС по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет приравнял к интервенции планы европейских стран по отправке войск на Украину.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщала, что европейские лидеры на экстренной встрече в Париже 17 февраля обсудят возможное будущее размещение войск на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, в качестве "сил перестраховки".
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"Оправка войск на Украину по сути станет открытой интервенцией, с целью разделения ее на зоны контроля, чтобы выкачивать полезные ископаемые и вывозить черноземы. Ничего общего с миротворческой миссией это иметь не будет", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, европейские страны, в лице, прежде всего, Франции и Британии, стремятся осуществить под видом миротворческой миссии военное, политическое и экономическое вмешательство в дела Украины, тем самым растоптав ее суверенитет и превратив в свой сырьевой придаток.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта. Как отмечается, Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФранцияЕвропаМихаил ШереметДональд ТрампРадослав СикорскийГосдума РФЕвросоюз
 
 
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