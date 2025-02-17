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В Госдуме предложили называть хостелы ночлежками - РИА Новости, 17.02.2025
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06:34 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/gosduma-1999745185.html
В Госдуме предложили называть хостелы ночлежками
В Госдуме предложили называть хостелы ночлежками - РИА Новости, 17.02.2025
В Госдуме предложили называть хостелы ночлежками
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращения ассоциациям хостелов с предложением использовать в официальных названиях... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T06:34:00+03:00
2025-02-17T06:34:00+03:00
общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращения ассоциациям хостелов с предложением использовать в официальных названиях организаций термин "ночлежка" вместо "хостел" для защиты русского языка от англицизмов, документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем вам рассмотреть возможность инициировать обсуждения среди членов вашей ассоциации о внедрении положений данного законопроекта в наименования организаций и объектов размещения. В частности, предлагаем использовать русский аналог — "ночлежка" — вместо слова "хостел" в официальных названиях. Давайте вещи называть своими именами", - сказано в обращениях. Гусев обратился к генеральному директору ООО "Ассоциация размещения" Алексею Бутримову, к президенту Межрегиональной ассоциации хостелов и мини-отелей Михаилу Овсянникову и к президенту Ассоциации развития индустрии хостелов Яне Бабиной. В документах отмечается, что ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который направлен на защиту русского языка и ограничение использования англицизмов, поэтому, по мнению парламентария, для более уважительного отношения к русскому языку, важно избегать употребления иностранных слов, особенно тех, у которых имеются общепринятые аналоги. "Русский язык объединяет разные народы страны, поэтому важно уважительно к нему относиться. Давайте называть вещи своими именами. Без красивых завуалированных формулировок и чуждых нам англицизмов. Термин "ночлежка" имеет корни в русской культуре и поможет лучше отразить суть и функции такого жилья", - рассказал РИА Новости Гусев.
https://ria.ru/20250216/gosduma-1999639798.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили называть хостелы ночлежками

Депутат Гусев предложил использовать термин "ночлежка" вместо "хостел"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращения ассоциациям хостелов с предложением использовать в официальных названиях организаций термин "ночлежка" вместо "хостел" для защиты русского языка от англицизмов, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем вам рассмотреть возможность инициировать обсуждения среди членов вашей ассоциации о внедрении положений данного законопроекта в наименования организаций и объектов размещения. В частности, предлагаем использовать русский аналог — "ночлежка" — вместо слова "хостел" в официальных названиях. Давайте вещи называть своими именами", - сказано в обращениях.
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Гусев обратился к генеральному директору ООО "Ассоциация размещения" Алексею Бутримову, к президенту Межрегиональной ассоциации хостелов и мини-отелей Михаилу Овсянникову и к президенту Ассоциации развития индустрии хостелов Яне Бабиной.
В документах отмечается, что ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который направлен на защиту русского языка и ограничение использования англицизмов, поэтому, по мнению парламентария, для более уважительного отношения к русскому языку, важно избегать употребления иностранных слов, особенно тех, у которых имеются общепринятые аналоги.
"Русский язык объединяет разные народы страны, поэтому важно уважительно к нему относиться. Давайте называть вещи своими именами. Без красивых завуалированных формулировок и чуждых нам англицизмов. Термин "ночлежка" имеет корни в русской культуре и поможет лучше отразить суть и функции такого жилья", - рассказал РИА Новости Гусев.
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