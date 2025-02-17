https://ria.ru/20250217/gosduma-1999745185.html

В Госдуме предложили называть хостелы ночлежками

В Госдуме предложили называть хостелы ночлежками - РИА Новости, 17.02.2025

В Госдуме предложили называть хостелы ночлежками

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращения ассоциациям хостелов с предложением использовать в официальных названиях... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T06:34:00+03:00

2025-02-17T06:34:00+03:00

2025-02-17T06:34:00+03:00

общество

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращения ассоциациям хостелов с предложением использовать в официальных названиях организаций термин "ночлежка" вместо "хостел" для защиты русского языка от англицизмов, документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем вам рассмотреть возможность инициировать обсуждения среди членов вашей ассоциации о внедрении положений данного законопроекта в наименования организаций и объектов размещения. В частности, предлагаем использовать русский аналог — "ночлежка" — вместо слова "хостел" в официальных названиях. Давайте вещи называть своими именами", - сказано в обращениях. Гусев обратился к генеральному директору ООО "Ассоциация размещения" Алексею Бутримову, к президенту Межрегиональной ассоциации хостелов и мини-отелей Михаилу Овсянникову и к президенту Ассоциации развития индустрии хостелов Яне Бабиной. В документах отмечается, что ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который направлен на защиту русского языка и ограничение использования англицизмов, поэтому, по мнению парламентария, для более уважительного отношения к русскому языку, важно избегать употребления иностранных слов, особенно тех, у которых имеются общепринятые аналоги. "Русский язык объединяет разные народы страны, поэтому важно уважительно к нему относиться. Давайте называть вещи своими именами. Без красивых завуалированных формулировок и чуждых нам англицизмов. Термин "ночлежка" имеет корни в русской культуре и поможет лучше отразить суть и функции такого жилья", - рассказал РИА Новости Гусев.

https://ria.ru/20250216/gosduma-1999639798.html

https://ria.ru/20250214/gosduma-1999393173.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф