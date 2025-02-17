https://ria.ru/20250217/gosduma-1999731433.html

В ГД внесут законопроект о самообороне при незаконном проникновении в дом

В ГД внесут законопроект о самообороне при незаконном проникновении в дом - РИА Новости, 17.02.2025

В ГД внесут законопроект о самообороне при незаконном проникновении в дом

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут в нижнюю палату парламента законопроект,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T00:29:00+03:00

2025-02-17T00:29:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий применять любые меры самообороны при вторжении злоумышленников в их дом без риска получить за это уголовное наказание, документ имеется у РИА Новости.Авторы предложили пересмотреть статью Уголовного кодекса о необходимой обороне, внеся в нее поправки, согласно которым защита своей или чужой жизни при вторжении злоумышленников в жилище не будет считаться превышением пределов необходимой обороны.По мнению парламентариев, гражданам необходимо дать возможность защищать свою жизнь и жизнь родственников, не боясь отправиться после этого за решетку.Как указали разработчики законопроекта, Верховный суд России прямо назвал незаконное вторжение в жилище посягательством, допускающим причинение вреда злоумышленников при самообороне. Авторы инициативы указали, что такое вторжение часто сопровождается тяжкими преступлениями, включая убийство, изнасилование, похищение человека или причинение тяжкого вреда здоровью.

https://ria.ru/20250214/proekt-1999476539.html

https://ria.ru/20250215/moshennichestvo-1999590316.html

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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф