https://ria.ru/20250217/gosduma-1999731433.html
В ГД внесут законопроект о самообороне при незаконном проникновении в дом
В ГД внесут законопроект о самообороне при незаконном проникновении в дом - РИА Новости, 17.02.2025
В ГД внесут законопроект о самообороне при незаконном проникновении в дом
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут в нижнюю палату парламента законопроект,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T00:29:00+03:00
2025-02-17T00:29:00+03:00
2025-02-17T03:03:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий применять любые меры самообороны при вторжении злоумышленников в их дом без риска получить за это уголовное наказание, документ имеется у РИА Новости.Авторы предложили пересмотреть статью Уголовного кодекса о необходимой обороне, внеся в нее поправки, согласно которым защита своей или чужой жизни при вторжении злоумышленников в жилище не будет считаться превышением пределов необходимой обороны.По мнению парламентариев, гражданам необходимо дать возможность защищать свою жизнь и жизнь родственников, не боясь отправиться после этого за решетку.Как указали разработчики законопроекта, Верховный суд России прямо назвал незаконное вторжение в жилище посягательством, допускающим причинение вреда злоумышленников при самообороне. Авторы инициативы указали, что такое вторжение часто сопровождается тяжкими преступлениями, включая убийство, изнасилование, похищение человека или причинение тяжкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20250214/proekt-1999476539.html
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В ГД внесут законопроект о самообороне при незаконном проникновении в дом
Депутаты ЛДПР внесут проект о самообороне при незаконном проникновении в дом
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий применять любые меры самообороны при вторжении злоумышленников в их дом без риска получить за это уголовное наказание, документ имеется у РИА Новости.
Авторы предложили пересмотреть статью Уголовного кодекса о необходимой обороне, внеся в нее поправки, согласно которым защита своей или чужой жизни при вторжении злоумышленников в жилище не будет считаться превышением пределов необходимой обороны.
По мнению парламентариев, гражданам необходимо дать возможность защищать свою жизнь и жизнь родственников, не боясь отправиться после этого за решетку.
Как указали разработчики законопроекта, Верховный суд России прямо назвал незаконное вторжение в жилище посягательством, допускающим причинение вреда злоумышленников при самообороне. Авторы инициативы указали, что такое вторжение часто сопровождается тяжкими преступлениями, включая убийство, изнасилование, похищение человека или причинение тяжкого вреда здоровью.