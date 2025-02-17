Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесут законопроект о самообороне при незаконном проникновении в дом - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:29 17.02.2025 (обновлено: 03:03 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/gosduma-1999731433.html
В ГД внесут законопроект о самообороне при незаконном проникновении в дом
В ГД внесут законопроект о самообороне при незаконном проникновении в дом - РИА Новости, 17.02.2025
В ГД внесут законопроект о самообороне при незаконном проникновении в дом
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут в нижнюю палату парламента законопроект,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T00:29:00+03:00
2025-02-17T03:03:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий применять любые меры самообороны при вторжении злоумышленников в их дом без риска получить за это уголовное наказание, документ имеется у РИА Новости.Авторы предложили пересмотреть статью Уголовного кодекса о необходимой обороне, внеся в нее поправки, согласно которым защита своей или чужой жизни при вторжении злоумышленников в жилище не будет считаться превышением пределов необходимой обороны.По мнению парламентариев, гражданам необходимо дать возможность защищать свою жизнь и жизнь родственников, не боясь отправиться после этого за решетку.Как указали разработчики законопроекта, Верховный суд России прямо назвал незаконное вторжение в жилище посягательством, допускающим причинение вреда злоумышленников при самообороне. Авторы инициативы указали, что такое вторжение часто сопровождается тяжкими преступлениями, включая убийство, изнасилование, похищение человека или причинение тяжкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20250214/proekt-1999476539.html
https://ria.ru/20250215/moshennichestvo-1999590316.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В ГД внесут законопроект о самообороне при незаконном проникновении в дом

Депутаты ЛДПР внесут проект о самообороне при незаконном проникновении в дом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий применять любые меры самообороны при вторжении злоумышленников в их дом без риска получить за это уголовное наказание, документ имеется у РИА Новости.
Авторы предложили пересмотреть статью Уголовного кодекса о необходимой обороне, внеся в нее поправки, согласно которым защита своей или чужой жизни при вторжении злоумышленников в жилище не будет считаться превышением пределов необходимой обороны.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В ГД внесли проект, классифицирующий применение предметов как оружия
14 февраля, 18:35
По мнению парламентариев, гражданам необходимо дать возможность защищать свою жизнь и жизнь родственников, не боясь отправиться после этого за решетку.
Как указали разработчики законопроекта, Верховный суд России прямо назвал незаконное вторжение в жилище посягательством, допускающим причинение вреда злоумышленников при самообороне. Авторы инициативы указали, что такое вторжение часто сопровождается тяжкими преступлениями, включая убийство, изнасилование, похищение человека или причинение тяжкого вреда здоровью.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Госдуму внесли проект о противодействии телефонному мошенничеству
15 февраля, 17:23
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала