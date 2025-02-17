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Глава челябинского района получил семь лет колонии за мошенничество - РИА Новости, 17.02.2025
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15:32 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/glava-1999849436.html
Глава челябинского района получил семь лет колонии за мошенничество
Глава челябинского района получил семь лет колонии за мошенничество - РИА Новости, 17.02.2025
Глава челябинского района получил семь лет колонии за мошенничество
Суд приговорил к 7 годам колонии общего режима главу Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, обвиняемого в том, что, будучи адвокатом,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:32:00+03:00
2025-02-17T15:32:00+03:00
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев – РИА Новости. Суд приговорил к 7 годам колонии общего режима главу Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, обвиняемого в том, что, будучи адвокатом, похитил 4,4 миллиона рублей, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным пресс-службы регионального УФСБ, обвиняемый с июля 2019 по декабрь 2020 года, являясь советником по правовым вопросам и оказывая юрпомощь коммерческой организации, похитил 4,4 миллиона рублей путем выведения и обналичивания. Деньги предназначались для погашения долговых обязательств юрлица, в отношении которого велась процедура банкротства. Полученными деньгами обвиняемый распорядился в личных целях, хотя должен был передать их конкурсному управляющему организации. "Златоустовский городской суд вынес приговор в отношении главы Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области… Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении. Он признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Приговор в законную силу не вступил, поясняет пресс-служба УФСБ России. Главой администрации Катав-Ивановского муниципального района с февраля 2021 года является Николай Шиманович.
https://ria.ru/20240807/arest-1964735605.html
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происшествия, челябинская область, россия
Происшествия, Челябинская область, Россия
Глава челябинского района получил семь лет колонии за мошенничество

Глава челябинского района, похитивший 4,4 млн рублей, получил семь лет колонии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев – РИА Новости. Суд приговорил к 7 годам колонии общего режима главу Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, обвиняемого в том, что, будучи адвокатом, похитил 4,4 миллиона рублей, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным пресс-службы регионального УФСБ, обвиняемый с июля 2019 по декабрь 2020 года, являясь советником по правовым вопросам и оказывая юрпомощь коммерческой организации, похитил 4,4 миллиона рублей путем выведения и обналичивания. Деньги предназначались для погашения долговых обязательств юрлица, в отношении которого велась процедура банкротства. Полученными деньгами обвиняемый распорядился в личных целях, хотя должен был передать их конкурсному управляющему организации.
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"Златоустовский городской суд вынес приговор в отношении главы Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области… Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Он признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Приговор в законную силу не вступил, поясняет пресс-служба УФСБ России.
Главой администрации Катав-Ивановского муниципального района с февраля 2021 года является Николай Шиманович.
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