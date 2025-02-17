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Трамп поможет Германии обрести большую независимость, считает депутат АдГ - РИА Новости, 17.02.2025
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05:47 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/germaniya-1999743499.html
Трамп поможет Германии обрести большую независимость, считает депутат АдГ
Трамп поможет Германии обрести большую независимость, считает депутат АдГ - РИА Новости, 17.02.2025
Трамп поможет Германии обрести большую независимость, считает депутат АдГ
Германия с приходом к власти в США Дональда Трампа получит шанс стать "более независимой" и повзрослеть, считает член бундестага Германии от партии... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T05:47:00+03:00
2025-02-17T05:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Германия с приходом к власти в США Дональда Трампа получит шанс стать "более независимой" и повзрослеть, считает член бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кай Готтшальк. "Я думаю, это ускорит процесс, чтобы стать более независимыми, в некотором смысле, от защиты Соединенных Штатов... Это не значит, что мы больше не друзья, или мы прекратим нашу дружбу. Нет, дружба будет очень, очень близкой, но я бы сравнил ее с тем, как растут дети", – сказал РИА Новости Готтшальк. Германии, отметил он, в рамках этой "независимости" нужно отстаивать интересы в том числе перед Россией. Готтшальк также указал на важность большей "независимости" Берлина от Пекина.
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999739804.html
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в мире, германия, сша, россия, дональд трамп
В мире, Германия, США, Россия, Дональд Трамп
Трамп поможет Германии обрести большую независимость, считает депутат АдГ

Депутат Готтшальк: Трамп поможет Германии обрести большую независимость

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Германия с приходом к власти в США Дональда Трампа получит шанс стать "более независимой" и повзрослеть, считает член бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кай Готтшальк.
"Я думаю, это ускорит процесс, чтобы стать более независимыми, в некотором смысле, от защиты Соединенных Штатов... Это не значит, что мы больше не друзья, или мы прекратим нашу дружбу. Нет, дружба будет очень, очень близкой, но я бы сравнил ее с тем, как растут дети", – сказал РИА Новости Готтшальк.
Германии, отметил он, в рамках этой "независимости" нужно отстаивать интересы в том числе перед Россией.
Готтшальк также указал на важность большей "независимости" Берлина от Пекина.
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В миреГерманияСШАРоссияДональд Трамп
 
 
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