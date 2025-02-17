https://ria.ru/20250217/germanija-1999945016.html

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

ФРГ предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий поставки бронемашин, ракет для ПВО и ударных БПЛА, это следует из обновленного перечня... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-17T23:43:00+03:00

2025-02-17T23:43:00+03:00

2025-02-18T00:25:00+03:00

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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. ФРГ предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий поставки бронемашин, ракет для ПВО и ударных БПЛА, это следует из обновленного перечня направленного ВСУ оружия, размещенного на портале немецкого правительства.В список вошли 56 MRAP, IRIS-T SLM и для IRIS-T SLS, а также 300 ударных БПЛА HF-1. Также Берлин передаст Киеву снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, 41 тысячу снарядов для зенитных установок Gepard, четыре САУ Zuzana 2, 50 тысяч артснарядов калибра 155 миллиметров и 2 тысячи — калибра 122 миллиметра.Кроме того, Германия передаст Украине несколько сотен беспилотников, две машины разминирования Wisent с запчастями, а также шерстяные одеяла и перевязочные материалы.

https://ria.ru/20250217/sholts-1999931576.html

германия

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, германия, киев, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины