https://ria.ru/20250217/germanija-1999945016.html
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
ФРГ предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий поставки бронемашин, ракет для ПВО и ударных БПЛА, это следует из обновленного перечня... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-17T23:43:00+03:00
2025-02-17T23:43:00+03:00
2025-02-18T00:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
германия
киев
украина
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960209276_0:0:3507:1973_1920x0_80_0_0_d1456ef62e747e24325c41e157532451.jpg
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. ФРГ предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий поставки бронемашин, ракет для ПВО и ударных БПЛА, это следует из обновленного перечня направленного ВСУ оружия, размещенного на портале немецкого правительства.В список вошли 56 MRAP, IRIS-T SLM и для IRIS-T SLS, а также 300 ударных БПЛА HF-1. Также Берлин передаст Киеву снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, 41 тысячу снарядов для зенитных установок Gepard, четыре САУ Zuzana 2, 50 тысяч артснарядов калибра 155 миллиметров и 2 тысячи — калибра 122 миллиметра.Кроме того, Германия передаст Украине несколько сотен беспилотников, две машины разминирования Wisent с запчастями, а также шерстяные одеяла и перевязочные материалы.
https://ria.ru/20250217/sholts-1999931576.html
германия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960209276_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_696456aedcc2bbcce61ba2ec06c34df6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, германия, киев, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Германия, Киев, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Германия направила Украине 56 бронеавтомобилей и 300 ударных беспилотников HF-1
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. ФРГ предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий поставки бронемашин, ракет для ПВО и ударных БПЛА, это следует из обновленного перечня направленного ВСУ оружия, размещенного на портале немецкого правительства.
В список вошли 56 MRAP, IRIS-T SLM и для IRIS-T SLS, а также 300 ударных БПЛА HF-1. Также Берлин передаст Киеву снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, 41 тысячу снарядов для зенитных установок Gepard, четыре САУ Zuzana 2, 50 тысяч артснарядов калибра 155 миллиметров и 2 тысячи — калибра 122 миллиметра.
Кроме того, Германия передаст Украине несколько сотен беспилотников, две машины разминирования Wisent с запчастями, а также шерстяные одеяла и перевязочные материалы.