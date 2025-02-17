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Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 18.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:43 17.02.2025 (обновлено: 00:25 18.02.2025)
https://ria.ru/20250217/germanija-1999945016.html
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
ФРГ предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий поставки бронемашин, ракет для ПВО и ударных БПЛА, это следует из обновленного перечня... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-17T23:43:00+03:00
2025-02-18T00:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
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украина
сергей лавров
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. ФРГ предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий поставки бронемашин, ракет для ПВО и ударных БПЛА, это следует из обновленного перечня направленного ВСУ оружия, размещенного на портале немецкого правительства.В список вошли 56 MRAP, IRIS-T SLM и для IRIS-T SLS, а также 300 ударных БПЛА HF-1. Также Берлин передаст Киеву снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, 41 тысячу снарядов для зенитных установок Gepard, четыре САУ Zuzana 2, 50 тысяч артснарядов калибра 155 миллиметров и 2 тысячи — калибра 122 миллиметра.Кроме того, Германия передаст Украине несколько сотен беспилотников, две машины разминирования Wisent с запчастями, а также шерстяные одеяла и перевязочные материалы.
https://ria.ru/20250217/sholts-1999931576.html
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в мире, технологии, германия, киев, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Германия, Киев, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Германия направила Украине 56 бронеавтомобилей и 300 ударных беспилотников HF-1

© AP Photo / Martin MeissnerНемецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере
Немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. ФРГ предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий поставки бронемашин, ракет для ПВО и ударных БПЛА, это следует из обновленного перечня направленного ВСУ оружия, размещенного на портале немецкого правительства.
В список вошли 56 MRAP, IRIS-T SLM и для IRIS-T SLS, а также 300 ударных БПЛА HF-1. Также Берлин передаст Киеву снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, 41 тысячу снарядов для зенитных установок Gepard, четыре САУ Zuzana 2, 50 тысяч артснарядов калибра 155 миллиметров и 2 тысячи — калибра 122 миллиметра.
Кроме того, Германия передаст Украине несколько сотен беспилотников, две машины разминирования Wisent с запчастями, а также шерстяные одеяла и перевязочные материалы.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Шольц назвал условие для поддержки Украины в будущем
Вчера, 21:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииГерманияКиевУкраинаСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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