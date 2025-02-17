https://ria.ru/20250217/gd-1999932274.html

В ГД хотят запретить возвращаться в Россию компаниям, спонсировавшим ВСУ

В ГД хотят запретить возвращаться в Россию компаниям, спонсировавшим ВСУ - РИА Новости, 17.02.2025

В ГД хотят запретить возвращаться в Россию компаниям, спонсировавшим ВСУ

Западным компаниям, которые финансировали ВСУ, нужно запретить возвращаться в Россию, заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T21:53:00+03:00

2025-02-17T21:53:00+03:00

2025-02-17T21:53:00+03:00

россия

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

вооруженные силы украины

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

украина

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Западным компаниям, которые финансировали ВСУ, нужно запретить возвращаться в Россию, заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. "Для компаний, которые ушли из России, раскритиковав политику нашей страны — ввести возвратный платёж. По сути, индульгенцию. Каждый имеет право на ошибку. Но не бесплатно. А тем, кто все эти годы финансировал ВСУ, нужно запретить возвращаться вообще", - сообщил он в своем Telegram-канале. По словам Нечаева, Россия не является "проходным двором", но не все западные компании так считают, и три года назад многие из них ушли, "громко хлопнув дверью", а теперь снова хотят вернуться и продолжить зарабатывать. "Дать вернуться просто так — это неуважение. В первую очередь — к нашим предпринимателям. Они три года вкалывали, чтобы в России всё было. Помогали СВО. Развивались, вопреки росту налогов и запредельной ставке ЦБ. И худшее, что можно придумать — сказать им: "Спасибо, но вы больше не нужны. У нас тут Бершка возвращается. Сворачивайтесь", - добавил депутат Госдумы. Также он считает, это неуважением к здравому смыслу, ведь три года Россия занималась импортозамещением и достигла успехов. "В мирное время нужно эти успехи закреплять, а не снова заваливать наш рынок западными товарами. Это всё равно, что засеивать своё поле, а потом покупать хлеб у соседа", - сказал парламентарий. Нечаев отметил, что партия "Новые люди" за то, чтобы в мирные времена российская экономика развивалась, поэтому партия предлагает ввести повышенные пошлины для всех западных товаров, которые в России научились делать не хуже, а для отраслей, где РФ ещё не всё делает сама, ввести жёсткие требования по локализации. Союз торговых центров ранее отправил обращение компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию.

https://realty.ria.ru/20250211/laksheri-brendy-1998609035.html

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россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), вооруженные силы украины, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, украина, экономика