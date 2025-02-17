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В ГД хотят запретить возвращаться в Россию компаниям, спонсировавшим ВСУ - РИА Новости, 17.02.2025
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21:53 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/gd-1999932274.html
В ГД хотят запретить возвращаться в Россию компаниям, спонсировавшим ВСУ
В ГД хотят запретить возвращаться в Россию компаниям, спонсировавшим ВСУ - РИА Новости, 17.02.2025
В ГД хотят запретить возвращаться в Россию компаниям, спонсировавшим ВСУ
Западным компаниям, которые финансировали ВСУ, нужно запретить возвращаться в Россию, заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T21:53:00+03:00
2025-02-17T21:53:00+03:00
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Западным компаниям, которые финансировали ВСУ, нужно запретить возвращаться в Россию, заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. "Для компаний, которые ушли из России, раскритиковав политику нашей страны — ввести возвратный платёж. По сути, индульгенцию. Каждый имеет право на ошибку. Но не бесплатно. А тем, кто все эти годы финансировал ВСУ, нужно запретить возвращаться вообще", - сообщил он в своем Telegram-канале. По словам Нечаева, Россия не является "проходным двором", но не все западные компании так считают, и три года назад многие из них ушли, "громко хлопнув дверью", а теперь снова хотят вернуться и продолжить зарабатывать. "Дать вернуться просто так — это неуважение. В первую очередь — к нашим предпринимателям. Они три года вкалывали, чтобы в России всё было. Помогали СВО. Развивались, вопреки росту налогов и запредельной ставке ЦБ. И худшее, что можно придумать — сказать им: "Спасибо, но вы больше не нужны. У нас тут Бершка возвращается. Сворачивайтесь", - добавил депутат Госдумы. Также он считает, это неуважением к здравому смыслу, ведь три года Россия занималась импортозамещением и достигла успехов. "В мирное время нужно эти успехи закреплять, а не снова заваливать наш рынок западными товарами. Это всё равно, что засеивать своё поле, а потом покупать хлеб у соседа", - сказал парламентарий. Нечаев отметил, что партия "Новые люди" за то, чтобы в мирные времена российская экономика развивалась, поэтому партия предлагает ввести повышенные пошлины для всех западных товаров, которые в России научились делать не хуже, а для отраслей, где РФ ещё не всё делает сама, ввести жёсткие требования по локализации. Союз торговых центров ранее отправил обращение компаниям Uniqlo, H&amp;M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull &amp; Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию.
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россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), вооруженные силы украины, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, украина, экономика
Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Вооруженные силы Украины, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Украина, Экономика
В ГД хотят запретить возвращаться в Россию компаниям, спонсировавшим ВСУ

Депутат Нечаев: нельзя допустить возврат в Россию компаний, спонсировавших ВСУ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Западным компаниям, которые финансировали ВСУ, нужно запретить возвращаться в Россию, заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
"Для компаний, которые ушли из России, раскритиковав политику нашей страны — ввести возвратный платёж. По сути, индульгенцию. Каждый имеет право на ошибку. Но не бесплатно. А тем, кто все эти годы финансировал ВСУ, нужно запретить возвращаться вообще", - сообщил он в своем Telegram-канале.
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По словам Нечаева, Россия не является "проходным двором", но не все западные компании так считают, и три года назад многие из них ушли, "громко хлопнув дверью", а теперь снова хотят вернуться и продолжить зарабатывать.
"Дать вернуться просто так — это неуважение. В первую очередь — к нашим предпринимателям. Они три года вкалывали, чтобы в России всё было. Помогали СВО. Развивались, вопреки росту налогов и запредельной ставке ЦБ. И худшее, что можно придумать — сказать им: "Спасибо, но вы больше не нужны. У нас тут Бершка возвращается. Сворачивайтесь", - добавил депутат Госдумы.
Также он считает, это неуважением к здравому смыслу, ведь три года Россия занималась импортозамещением и достигла успехов.
"В мирное время нужно эти успехи закреплять, а не снова заваливать наш рынок западными товарами. Это всё равно, что засеивать своё поле, а потом покупать хлеб у соседа", - сказал парламентарий.
Нечаев отметил, что партия "Новые люди" за то, чтобы в мирные времена российская экономика развивалась, поэтому партия предлагает ввести повышенные пошлины для всех западных товаров, которые в России научились делать не хуже, а для отраслей, где РФ ещё не всё делает сама, ввести жёсткие требования по локализации.
Союз торговых центров ранее отправил обращение компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию.
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