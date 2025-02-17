Рейтинг@Mail.ru
Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 17.02.2025 (обновлено: 17:49 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/gaz-1999854457.html
Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз
Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз - РИА Новости, 17.02.2025
Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз
Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз в денежном выражении: на нее пришлась четверть всех европейских закупок, следует из данных... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:06:00+03:00
2025-02-17T17:49:00+03:00
экономика
россия
сша
алжир (провинция)
евростат
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753193720_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_541b740f9907f0c729505e99b8aef27e.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз в денежном выражении: на нее пришлась четверть всех европейских закупок, следует из данных Евростата.В предыдущий раз Москва была основным поставщиком газа для ЕС за месяц в сентябре. Тогда ее доля достигла 23,7% от всех газовых закупок объединения, и впервые с весны 2022 года она стала главным поставщиком голубого топлива в Европу, сообщало РИА Новости в ноябре.По итогам декабря Россия вновь стала главным экспортером голубого топлива в Евросоюз, увеличив свою долю до 25,2%, что стало максимумом с марта 2022 года (30,2%). При этом месяцем ранее эта доля составляла 18,8%, а годом ранее — 15,9%. Стоимость российских поставок достигла 1,8 миллиарда евро, что больше показателя месяцем ранее в полтора раза, а декабря 2023-го — на 41%.Главным образом Москва нарастила свою долю из-за падения поставок из других стран: Алжир сократил экспорт на 15,5% год к году, США — в полтора раза, Норвегия — на девять процентов. Единственным другим крупным поставщиком, который нарастил продажи газа в Евросоюз, стал Азербайджан — на 14% в годовом выражении. При этом по итогам года российские компании стали третьими по доходам от экспорта газа в Евросоюз: их доля увеличилась до 19,9% с 14% годом ранее. Лишь немногим больше у Алжира (21,5%) и США (20,5%).Как выяснило РИА Новости ранее из данных аналитической компании Bruegel, по итогам всего прошлого года Россия нарастила экспорт газа в Евросоюз до 54,45 миллиарда кубометров, что позволило стране обогнать США и стать вторым крупнейшим поставщиком газа объединению.
https://ria.ru/20250207/gaz-1998084901.html
https://ria.ru/20250126/gaz-1995535342.html
россия
сша
алжир (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753193720_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_3387b0433caf3a756dfe1046fc9a98f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, алжир (провинция), евростат, евросоюз
Экономика, Россия, США, Алжир (провинция), Евростат, Евросоюз
Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз

Евростат: Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Michel Spingler
Компрессорная станция на севере Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз в денежном выражении: на нее пришлась четверть всех европейских закупок, следует из данных Евростата.
В предыдущий раз Москва была основным поставщиком газа для ЕС за месяц в сентябре. Тогда ее доля достигла 23,7% от всех газовых закупок объединения, и впервые с весны 2022 года она стала главным поставщиком голубого топлива в Европу, сообщало РИА Новости в ноябре.
Работник газовой промышленности - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
На Украине выступили с новым заявлением о транзите газа в Европу
7 февраля, 22:31
По итогам декабря Россия вновь стала главным экспортером голубого топлива в Евросоюз, увеличив свою долю до 25,2%, что стало максимумом с марта 2022 года (30,2%). При этом месяцем ранее эта доля составляла 18,8%, а годом ранее — 15,9%. Стоимость российских поставок достигла 1,8 миллиарда евро, что больше показателя месяцем ранее в полтора раза, а декабря 2023-го — на 41%.
Главным образом Москва нарастила свою долю из-за падения поставок из других стран: Алжир сократил экспорт на 15,5% год к году, США — в полтора раза, Норвегия — на девять процентов. Единственным другим крупным поставщиком, который нарастил продажи газа в Евросоюз, стал Азербайджан — на 14% в годовом выражении.
При этом по итогам года российские компании стали третьими по доходам от экспорта газа в Евросоюз: их доля увеличилась до 19,9% с 14% годом ранее. Лишь немногим больше у Алжира (21,5%) и США (20,5%).
Как выяснило РИА Новости ранее из данных аналитической компании Bruegel, по итогам всего прошлого года Россия нарастила экспорт газа в Евросоюз до 54,45 миллиарда кубометров, что позволило стране обогнать США и стать вторым крупнейшим поставщиком газа объединению.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
На Западе высмеяли заявление Зеленского о транзите газа в Европу
26 января, 11:50
 
ЭкономикаРоссияСШААлжир (провинция)ЕвростатЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала