https://ria.ru/20250217/gaz-1999854457.html

Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз

Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз - РИА Новости, 17.02.2025

Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз

Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз в денежном выражении: на нее пришлась четверть всех европейских закупок, следует из данных... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:06:00+03:00

2025-02-17T16:06:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз в денежном выражении: на нее пришлась четверть всех европейских закупок, следует из данных Евростата.В предыдущий раз Москва была основным поставщиком газа для ЕС за месяц в сентябре. Тогда ее доля достигла 23,7% от всех газовых закупок объединения, и впервые с весны 2022 года она стала главным поставщиком голубого топлива в Европу, сообщало РИА Новости в ноябре.По итогам декабря Россия вновь стала главным экспортером голубого топлива в Евросоюз, увеличив свою долю до 25,2%, что стало максимумом с марта 2022 года (30,2%). При этом месяцем ранее эта доля составляла 18,8%, а годом ранее — 15,9%. Стоимость российских поставок достигла 1,8 миллиарда евро, что больше показателя месяцем ранее в полтора раза, а декабря 2023-го — на 41%.Главным образом Москва нарастила свою долю из-за падения поставок из других стран: Алжир сократил экспорт на 15,5% год к году, США — в полтора раза, Норвегия — на девять процентов. Единственным другим крупным поставщиком, который нарастил продажи газа в Евросоюз, стал Азербайджан — на 14% в годовом выражении. При этом по итогам года российские компании стали третьими по доходам от экспорта газа в Евросоюз: их доля увеличилась до 19,9% с 14% годом ранее. Лишь немногим больше у Алжира (21,5%) и США (20,5%).Как выяснило РИА Новости ранее из данных аналитической компании Bruegel, по итогам всего прошлого года Россия нарастила экспорт газа в Евросоюз до 54,45 миллиарда кубометров, что позволило стране обогнать США и стать вторым крупнейшим поставщиком газа объединению.

https://ria.ru/20250207/gaz-1998084901.html

https://ria.ru/20250126/gaz-1995535342.html

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экономика, россия, сша, алжир (провинция), евростат, евросоюз