https://ria.ru/20250217/fsb-1999744623.html
Почти 200 украинских дронов перехватили за неделю в ДНР
Почти 200 украинских дронов перехватили за неделю в ДНР - РИА Новости, 17.02.2025
Почти 200 украинских дронов перехватили за неделю в ДНР
Почти 200 украинских дронов перехвачены за неделю над Донецком и Макеевкой, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T06:18:00+03:00
2025-02-17T06:18:00+03:00
2025-02-17T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
макеевка
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Почти 200 украинских дронов перехвачены за неделю над Донецком и Макеевкой, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 193 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. Так, одним из перехваченных украинских беспилотников оказался ударный дрон самолетного типа. Его перехватили в вблизи электроподстанции и жилых кварталов Куйбышевского района Донецка. Взрывотехники обезвредили взрывное устройство с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили его на специализированном полигоне.
https://ria.ru/20250217/bespilotniki-1999743858.html
макеевка
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Россия, Донецкая Народная Республика
Почти 200 украинских дронов перехватили за неделю в ДНР
ФСБ: почти 200 украинских беспилотников перехватили за неделю в ДНР