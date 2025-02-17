https://ria.ru/20250217/fsb-1999744623.html

Почти 200 украинских дронов перехватили за неделю в ДНР

Почти 200 украинских дронов перехватили за неделю в ДНР - РИА Новости, 17.02.2025

Почти 200 украинских дронов перехватили за неделю в ДНР

Почти 200 украинских дронов перехвачены за неделю над Донецком и Макеевкой, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T06:18:00+03:00

2025-02-17T06:18:00+03:00

2025-02-17T06:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

макеевка

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Почти 200 украинских дронов перехвачены за неделю над Донецком и Макеевкой, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 193 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. Так, одним из перехваченных украинских беспилотников оказался ударный дрон самолетного типа. Его перехватили в вблизи электроподстанции и жилых кварталов Куйбышевского района Донецка. Взрывотехники обезвредили взрывное устройство с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили его на специализированном полигоне.

https://ria.ru/20250217/bespilotniki-1999743858.html

макеевка

россия

донецкая народная республика

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макеевка, россия, донецкая народная республика