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Почти 200 украинских дронов перехватили за неделю в ДНР - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:18 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/fsb-1999744623.html
Почти 200 украинских дронов перехватили за неделю в ДНР
Почти 200 украинских дронов перехватили за неделю в ДНР - РИА Новости, 17.02.2025
Почти 200 украинских дронов перехватили за неделю в ДНР
Почти 200 украинских дронов перехвачены за неделю над Донецком и Макеевкой, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T06:18:00+03:00
2025-02-17T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
макеевка
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Почти 200 украинских дронов перехвачены за неделю над Донецком и Макеевкой, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 193 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. Так, одним из перехваченных украинских беспилотников оказался ударный дрон самолетного типа. Его перехватили в вблизи электроподстанции и жилых кварталов Куйбышевского района Донецка. Взрывотехники обезвредили взрывное устройство с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили его на специализированном полигоне.
https://ria.ru/20250217/bespilotniki-1999743858.html
макеевка
россия
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макеевка, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Россия, Донецкая Народная Республика
Почти 200 украинских дронов перехватили за неделю в ДНР

ФСБ: почти 200 украинских беспилотников перехватили за неделю в ДНР

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Почти 200 украинских дронов перехвачены за неделю над Донецком и Макеевкой, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 193 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении.
Так, одним из перехваченных украинских беспилотников оказался ударный дрон самолетного типа. Его перехватили в вблизи электроподстанции и жилых кварталов Куйбышевского района Донецка.
Взрывотехники обезвредили взрывное устройство с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили его на специализированном полигоне.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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