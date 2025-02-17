https://ria.ru/20250217/front-1999923536.html

Купянский фронт находится в движении, заявил Ганчев

Купянский фронт находится в движении, заявил Ганчев - РИА Новости, 17.02.2025

Купянский фронт находится в движении, заявил Ганчев

Купянский фронт находится в движении, расширив плацдарм севернее населенного пункта Двуречная, российские войска давят на противника, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T20:36:00+03:00

2025-02-17T20:36:00+03:00

2025-02-17T20:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Купянский фронт находится в движении, расширив плацдарм севернее населенного пункта Двуречная, российские войска давят на противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка "Запад" освободила Фиголевку в Харьковской области. "Фронт на купянском направлении пребывает в движении. Наши бойцы расширили плацдарм севернее Двуречной, освободив еще один населенный пункт на правом берегу Оскола. Продолжаем давить противника, не давая ему возможности спокойно передвигаться по нашей земле", - сообщил Ганчев. Он отметил, что любое движение ВСУ оборачивается для них потерями. По словам Ганчева, российская администрация Харьковской области прорабатывает план эвакуации жителей из ранее освобождённых сел. В конце января Минобороны сообщило, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль Двуречную в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который раньше был райцентром.

https://ria.ru/20250217/vsu-1999814887.html

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харьковская область, виталий ганчев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф