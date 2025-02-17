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Купянский фронт находится в движении, заявил Ганчев - РИА Новости, 17.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:36 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/front-1999923536.html
Купянский фронт находится в движении, заявил Ганчев
Купянский фронт находится в движении, заявил Ганчев - РИА Новости, 17.02.2025
Купянский фронт находится в движении, заявил Ганчев
Купянский фронт находится в движении, расширив плацдарм севернее населенного пункта Двуречная, российские войска давят на противника, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:36:00+03:00
2025-02-17T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Купянский фронт находится в движении, расширив плацдарм севернее населенного пункта Двуречная, российские войска давят на противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка "Запад" освободила Фиголевку в Харьковской области. "Фронт на купянском направлении пребывает в движении. Наши бойцы расширили плацдарм севернее Двуречной, освободив еще один населенный пункт на правом берегу Оскола. Продолжаем давить противника, не давая ему возможности спокойно передвигаться по нашей земле", - сообщил Ганчев. Он отметил, что любое движение ВСУ оборачивается для них потерями. По словам Ганчева, российская администрация Харьковской области прорабатывает план эвакуации жителей из ранее освобождённых сел. В конце января Минобороны сообщило, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль Двуречную в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который раньше был райцентром.
https://ria.ru/20250217/vsu-1999814887.html
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харьковская область, виталий ганчев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Купянский фронт находится в движении, заявил Ганчев

Ганчев: Купянский фронт находится в движении, ВС России давят на противника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАвтомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Купянский фронт находится в движении, расширив плацдарм севернее населенного пункта Двуречная, российские войска давят на противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка "Запад" освободила Фиголевку в Харьковской области.
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"Фронт на купянском направлении пребывает в движении. Наши бойцы расширили плацдарм севернее Двуречной, освободив еще один населенный пункт на правом берегу Оскола. Продолжаем давить противника, не давая ему возможности спокойно передвигаться по нашей земле", - сообщил Ганчев.
Он отметил, что любое движение ВСУ оборачивается для них потерями. По словам Ганчева, российская администрация Харьковской области прорабатывает план эвакуации жителей из ранее освобождённых сел.
В конце января Минобороны сообщило, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль Двуречную в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который раньше был райцентром.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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