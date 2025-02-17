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Фицо рассказал, какой вопрос по Украине обсудят на саммите в Париже - РИА Новости, 17.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:33 17.02.2025 (обновлено: 17:20 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/fitso-1999860845.html
Фицо рассказал, какой вопрос по Украине обсудят на саммите в Париже
Фицо рассказал, какой вопрос по Украине обсудят на саммите в Париже - РИА Новости, 17.02.2025
Фицо рассказал, какой вопрос по Украине обсудят на саммите в Париже
Вопрос размещения иностранных военных на Украине в качестве гарантии безопасности после завершения конфликта должен будет рассматриваться на неформальном... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:33:00+03:00
2025-02-17T17:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
париж
великобритания
роберт фицо
антониу кошта
евросовет
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БРАТИСЛАВА, 17 фев - РИА Новости. Вопрос размещения иностранных военных на Украине в качестве гарантии безопасности после завершения конфликта должен будет рассматриваться на неформальном саммите в Париже, следует из заявления словацкого премьер-министра Роберта Фицо."Роберт Фицо не понимает, что наивысшие представители Европейского союза делают на встрече в Париже (созванной) к теме размещения иностранных войск на территории Украины. Это повестка, с которой у Европейского союза нет ничего общего", - говорится в заявлении, размещенном на странице Фицо в социальной сети Facebook*.В информации отмечается, что Фицо в понедельник провел телефонный разговор с главой Евросовета Антониу Коштой."Он обратился к нему с вопросом, почему председатель Европейского совета как самого значимого органа Европейского союза принял приглашение на встречу семи государств-членов ЕС и Великобритании в Париже, которая должна заниматься вопросом участия иностранных войск на территории Украины как гарантии безопасности после окончания военного конфликта и отвержения членства этой страны в НАТО", - отмечается в заявлении.По мнению Фицо, у Европейского союза нет полномочий принимать решения о размещении иностранных войск на территории другого государства."Это возможно только на базе решения, принятого соответствующими органами ООН, или на основе двусторонних соглашений Украины со странами, желающими послать на ее территорию свои войска. Поэтому Роберт Фицо без каких-либо возражений уважает встречу государств, готовых послать на Украину свои войска. Но это тема, с которой у Евросоюза нет ничего общего и к которой он не должен вызываться", - говорится в заявлении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, париж, великобритания, роберт фицо, антониу кошта, евросовет, европейский совет, россия, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Париж, Великобритания, Роберт Фицо, Антониу Кошта, Евросовет, Европейский совет, Россия, Франция
Фицо рассказал, какой вопрос по Украине обсудят на саммите в Париже

Фицо: в Париже обсудят размещение военных на Украине после завершения конфликта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 17 фев - РИА Новости. Вопрос размещения иностранных военных на Украине в качестве гарантии безопасности после завершения конфликта должен будет рассматриваться на неформальном саммите в Париже, следует из заявления словацкого премьер-министра Роберта Фицо.
"Роберт Фицо не понимает, что наивысшие представители Европейского союза делают на встрече в Париже (созванной) к теме размещения иностранных войск на территории Украины. Это повестка, с которой у Европейского союза нет ничего общего", - говорится в заявлении, размещенном на странице Фицо в социальной сети Facebook*.
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В информации отмечается, что Фицо в понедельник провел телефонный разговор с главой Евросовета Антониу Коштой.
"Он обратился к нему с вопросом, почему председатель Европейского совета как самого значимого органа Европейского союза принял приглашение на встречу семи государств-членов ЕС и Великобритании в Париже, которая должна заниматься вопросом участия иностранных войск на территории Украины как гарантии безопасности после окончания военного конфликта и отвержения членства этой страны в НАТО", - отмечается в заявлении.
По мнению Фицо, у Европейского союза нет полномочий принимать решения о размещении иностранных войск на территории другого государства.
"Это возможно только на базе решения, принятого соответствующими органами ООН, или на основе двусторонних соглашений Украины со странами, желающими послать на ее территорию свои войска. Поэтому Роберт Фицо без каких-либо возражений уважает встречу государств, готовых послать на Украину свои войска. Но это тема, с которой у Евросоюза нет ничего общего и к которой он не должен вызываться", - говорится в заявлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПарижВеликобританияРоберт ФицоАнтониу КоштаЕвросоветЕвропейский советРоссияФранция
 
 
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