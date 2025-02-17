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Фернандеса обвинили в нанесении тяжелых травм бывшей первой леди Аргентины
Фернандеса обвинили в нанесении тяжелых травм бывшей первой леди Аргентины - РИА Новости, 17.02.2025
Фернандеса обвинили в нанесении тяжелых травм бывшей первой леди Аргентины
Суд предъявил обвинения экс-президенту Аргентины Альберто Фернандесу в нанесении тяжёлых травм бывшей первой леди Фабиоле Яньес, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T22:02:00+03:00
2025-02-17T22:02:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Суд предъявил обвинения экс-президенту Аргентины Альберто Фернандесу в нанесении тяжёлых травм бывшей первой леди Фабиоле Яньес, сообщил телеканал TN. "Федеральный судья Хулиан Эрколини в понедельник предъявил обвинения Фернандесу в нанесении травм бывшей первой леди. Также он распорядился заморозить на счетах экс-президента сумму в 10 миллионов песо (около 10 тысяч долларов)", - отметило СМИ. Фернандесу запрещено контактировать с Яньес и приближаться к ней меньше чем на 500 метров. При этом теперь экс-президент имеет право покидать страну, но должен каждый раз уведомлять суд о своей поездке за 72 часа. Бывшая первая леди обвинила Фернандеса в физическом и психологическом насилии. В настоящее время он находится в Буэнос-Айресе, Яньес и их общий ребенок - в Испании. Фернандес, в свою очередь, обвинил женщину в даче ложных показаний.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), испания, альберто фернандес
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Испания, Альберто Фернандес
Фернандеса обвинили в нанесении тяжелых травм бывшей первой леди Аргентины
TN: суд обвинил экс-президента Аргентины в нанесении травм бывшей первой леди