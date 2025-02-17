https://ria.ru/20250217/fernandes-1999933402.html

Фернандеса обвинили в нанесении тяжелых травм бывшей первой леди Аргентины

Фернандеса обвинили в нанесении тяжелых травм бывшей первой леди Аргентины - РИА Новости, 17.02.2025

Фернандеса обвинили в нанесении тяжелых травм бывшей первой леди Аргентины

Суд предъявил обвинения экс-президенту Аргентины Альберто Фернандесу в нанесении тяжёлых травм бывшей первой леди Фабиоле Яньес, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T22:02:00+03:00

2025-02-17T22:02:00+03:00

2025-02-17T22:11:00+03:00

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аргентина

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испания

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Суд предъявил обвинения экс-президенту Аргентины Альберто Фернандесу в нанесении тяжёлых травм бывшей первой леди Фабиоле Яньес, сообщил телеканал TN. "Федеральный судья Хулиан Эрколини в понедельник предъявил обвинения Фернандесу в нанесении травм бывшей первой леди. Также он распорядился заморозить на счетах экс-президента сумму в 10 миллионов песо (около 10 тысяч долларов)", - отметило СМИ. Фернандесу запрещено контактировать с Яньес и приближаться к ней меньше чем на 500 метров. При этом теперь экс-президент имеет право покидать страну, но должен каждый раз уведомлять суд о своей поездке за 72 часа. Бывшая первая леди обвинила Фернандеса в физическом и психологическом насилии. В настоящее время он находится в Буэнос-Айресе, Яньес и их общий ребенок - в Испании. Фернандес, в свою очередь, обвинил женщину в даче ложных показаний.

https://ria.ru/20240924/maduro-1974343037.html

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буэнос-айрес (город)

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), испания, альберто фернандес