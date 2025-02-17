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Фернандеса обвинили в нанесении тяжелых травм бывшей первой леди Аргентины - РИА Новости, 17.02.2025
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22:02 17.02.2025 (обновлено: 22:11 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/fernandes-1999933402.html
Фернандеса обвинили в нанесении тяжелых травм бывшей первой леди Аргентины
Фернандеса обвинили в нанесении тяжелых травм бывшей первой леди Аргентины - РИА Новости, 17.02.2025
Фернандеса обвинили в нанесении тяжелых травм бывшей первой леди Аргентины
Суд предъявил обвинения экс-президенту Аргентины Альберто Фернандесу в нанесении тяжёлых травм бывшей первой леди Фабиоле Яньес, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T22:02:00+03:00
2025-02-17T22:11:00+03:00
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
испания
альберто фернандес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Суд предъявил обвинения экс-президенту Аргентины Альберто Фернандесу в нанесении тяжёлых травм бывшей первой леди Фабиоле Яньес, сообщил телеканал TN. "Федеральный судья Хулиан Эрколини в понедельник предъявил обвинения Фернандесу в нанесении травм бывшей первой леди. Также он распорядился заморозить на счетах экс-президента сумму в 10 миллионов песо (около 10 тысяч долларов)", - отметило СМИ. Фернандесу запрещено контактировать с Яньес и приближаться к ней меньше чем на 500 метров. При этом теперь экс-президент имеет право покидать страну, но должен каждый раз уведомлять суд о своей поездке за 72 часа. Бывшая первая леди обвинила Фернандеса в физическом и психологическом насилии. В настоящее время он находится в Буэнос-Айресе, Яньес и их общий ребенок - в Испании. Фернандес, в свою очередь, обвинил женщину в даче ложных показаний.
https://ria.ru/20240924/maduro-1974343037.html
аргентина
буэнос-айрес (город)
испания
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), испания, альберто фернандес
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Испания, Альберто Фернандес
Фернандеса обвинили в нанесении тяжелых травм бывшей первой леди Аргентины

TN: суд обвинил экс-президента Аргентины в нанесении травм бывшей первой леди

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАльберто Фернандес
Альберто Фернандес - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Альберто Фернандес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Суд предъявил обвинения экс-президенту Аргентины Альберто Фернандесу в нанесении тяжёлых травм бывшей первой леди Фабиоле Яньес, сообщил телеканал TN.
«
"Федеральный судья Хулиан Эрколини в понедельник предъявил обвинения Фернандесу в нанесении травм бывшей первой леди. Также он распорядился заморозить на счетах экс-президента сумму в 10 миллионов песо (около 10 тысяч долларов)", - отметило СМИ.
Фернандесу запрещено контактировать с Яньес и приближаться к ней меньше чем на 500 метров. При этом теперь экс-президент имеет право покидать страну, но должен каждый раз уведомлять суд о своей поездке за 72 часа.
Бывшая первая леди обвинила Фернандеса в физическом и психологическом насилии. В настоящее время он находится в Буэнос-Айресе, Яньес и их общий ребенок - в Испании. Фернандес, в свою очередь, обвинил женщину в даче ложных показаний.
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