СМИ раскрыли, к чему Европа готовит Украину перед переговорами
FT: Европа планирует усилить позицию Украины перед переговорами России и США
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Лидеры европейских стран на грядущем саммите в Париже планируют усилить позицию Украины перед переговорами России и США, пишет Financial Times.
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"Все, что Европа должна сделать, так это предоставить Украине как можно больше, чтобы она могла сказать "нет" тому, что ей будут навязывать США и Россия", — приводят журналисты слова чиновника, осведомленного о подробностях встречи европейский лидеров в Париже.
Издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского сообщало о том, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом. В воскресенье президент Чехии Петр Павел уточнил журналистам, что созываемое заседание будет являться встречей ряда европейских лидеров, а не неофициальным саммитом Евросоюза.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.