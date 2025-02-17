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СМИ раскрыли, к чему Европа готовит Украину перед переговорами - РИА Новости, 17.02.2025
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11:33 17.02.2025 (обновлено: 13:55 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html
СМИ раскрыли, к чему Европа готовит Украину перед переговорами
СМИ раскрыли, к чему Европа готовит Украину перед переговорами - РИА Новости, 17.02.2025
СМИ раскрыли, к чему Европа готовит Украину перед переговорами
Лидеры европейских стран на грядущем саммите в Париже планируют усилить позицию Украины перед переговорами России и США, пишет Financial Times. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T11:33:00+03:00
2025-02-17T13:55:00+03:00
в мире
украина
сша
париж
дональд трамп
владимир путин
радослав сикорский
мид польши
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Лидеры европейских стран на грядущем саммите в Париже планируют усилить позицию Украины перед переговорами России и США, пишет Financial Times.&quot;Все, что Европа должна сделать, так это предоставить Украине как можно больше, чтобы она могла сказать &quot;нет&quot; тому, что ей будут навязывать США и Россия&quot;, — приводят журналисты слова чиновника, осведомленного о подробностях встречи европейский лидеров в Париже.Издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского сообщало о том, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом. В воскресенье президент Чехии Петр Павел уточнил журналистам, что созываемое заседание будет являться встречей ряда европейских лидеров, а не неофициальным саммитом Евросоюза.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999773500.html
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в мире, украина, сша, париж, дональд трамп, владимир путин, радослав сикорский, мид польши, politico
В мире, Украина, США, Париж, Дональд Трамп, Владимир Путин, Радослав Сикорский, МИД Польши, Politico
СМИ раскрыли, к чему Европа готовит Украину перед переговорами

FT: Европа планирует усилить позицию Украины перед переговорами России и США

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Лидеры европейских стран на грядущем саммите в Париже планируют усилить позицию Украины перед переговорами России и США, пишет Financial Times.
«

"Все, что Европа должна сделать, так это предоставить Украине как можно больше, чтобы она могла сказать "нет" тому, что ей будут навязывать США и Россия", — приводят журналисты слова чиновника, осведомленного о подробностях встречи европейский лидеров в Париже.

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10:53
Издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского сообщало о том, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом. В воскресенье президент Чехии Петр Павел уточнил журналистам, что созываемое заседание будет являться встречей ряда европейских лидеров, а не неофициальным саммитом Евросоюза.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
СМИ рассказали, к чему привели действия администрации Трампа по Украине
10:11
 
В миреУкраинаСШАПарижДональд ТрампВладимир ПутинРадослав СикорскийМИД ПольшиPolitico
 
 
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