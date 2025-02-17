https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html

СМИ раскрыли, к чему Европа готовит Украину перед переговорами

СМИ раскрыли, к чему Европа готовит Украину перед переговорами - РИА Новости, 17.02.2025

СМИ раскрыли, к чему Европа готовит Украину перед переговорами

Лидеры европейских стран на грядущем саммите в Париже планируют усилить позицию Украины перед переговорами России и США, пишет Financial Times. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T11:33:00+03:00

2025-02-17T11:33:00+03:00

2025-02-17T13:55:00+03:00

в мире

украина

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владимир путин

радослав сикорский

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Лидеры европейских стран на грядущем саммите в Париже планируют усилить позицию Украины перед переговорами России и США, пишет Financial Times."Все, что Европа должна сделать, так это предоставить Украине как можно больше, чтобы она могла сказать "нет" тому, что ей будут навязывать США и Россия", — приводят журналисты слова чиновника, осведомленного о подробностях встречи европейский лидеров в Париже.Издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского сообщало о том, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом. В воскресенье президент Чехии Петр Павел уточнил журналистам, что созываемое заседание будет являться встречей ряда европейских лидеров, а не неофициальным саммитом Евросоюза.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.

https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999773500.html

https://ria.ru/20250217/guardian-1999762086.html

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в мире, украина, сша, париж, дональд трамп, владимир путин, радослав сикорский, мид польши, politico