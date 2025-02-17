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Глава Евросовета выступил за участие Европы в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
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08:54 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/evropa-1999751250.html
Глава Евросовета выступил за участие Европы в переговорах по Украине
Глава Евросовета выступил за участие Европы в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
Глава Евросовета выступил за участие Европы в переговорах по Украине
Глава Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Financial Times заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине для обсуждения новой архитектуры РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T08:54:00+03:00
2025-02-17T08:54:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Financial Times заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине для обсуждения новой архитектуры безопасности, которое должно учитывать "глобальную угрозу", якобы исходящую от России. По мнению политика, Европа должна участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Как считает Кошта, переговоры между Москвой и Киевом необходимы, но конфликт на Украине также имеет отношение к европейской безопасности. "Европейцы должны быть ключевым актором при создании новой архитектуры безопасности... Речь не только об Украине. В ходе этих переговоров о новой архитектуре безопасности нужно учитывать то, что Россия глобальная угроза, а не только угроза Украине", - добавил он. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.
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в мире, украина, россия, европа, антониу кошта, владимир путин, дональд трамп, евросовет, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Европа, Антониу Кошта, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросовет, Евросоюз
Глава Евросовета выступил за участие Европы в переговорах по Украине

Глава Евросовета Кошта: Европа должна участвовать в переговорах по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнтониу Кошта
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Антониу Кошта. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Financial Times заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине для обсуждения новой архитектуры безопасности, которое должно учитывать "глобальную угрозу", якобы исходящую от России.
По мнению политика, Европа должна участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Как считает Кошта, переговоры между Москвой и Киевом необходимы, но конфликт на Украине также имеет отношение к европейской безопасности.
"Европейцы должны быть ключевым актором при создании новой архитектуры безопасности... Речь не только об Украине. В ходе этих переговоров о новой архитектуре безопасности нужно учитывать то, что Россия глобальная угроза, а не только угроза Украине", - добавил он.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.
Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании, Украины и глав ЕК и Европейской дипломатической службы в Париже. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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В миреУкраинаРоссияЕвропаАнтониу КоштаВладимир ПутинДональд ТрампЕвросоветЕвросоюз
 
 
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