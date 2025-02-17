https://ria.ru/20250217/evropa-1999751250.html

Глава Евросовета выступил за участие Европы в переговорах по Украине

Глава Евросовета выступил за участие Европы в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025

Глава Евросовета выступил за участие Европы в переговорах по Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Financial Times заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине для обсуждения новой архитектуры РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T08:54:00+03:00

2025-02-17T08:54:00+03:00

2025-02-17T08:54:00+03:00

в мире

украина

россия

европа

антониу кошта

владимир путин

дональд трамп

евросовет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954606130_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_86ee80b9bb3a41551e221c75d42a81a7.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Financial Times заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине для обсуждения новой архитектуры безопасности, которое должно учитывать "глобальную угрозу", якобы исходящую от России. По мнению политика, Европа должна участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Как считает Кошта, переговоры между Москвой и Киевом необходимы, но конфликт на Украине также имеет отношение к европейской безопасности. "Европейцы должны быть ключевым актором при создании новой архитектуры безопасности... Речь не только об Украине. В ходе этих переговоров о новой архитектуре безопасности нужно учитывать то, что Россия глобальная угроза, а не только угроза Украине", - добавил он. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.

https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, европа, антониу кошта, владимир путин, дональд трамп, евросовет, евросоюз