В Эстонии считают, что ЕС может поддерживать Украину без участия США
Глава МИД Эстонии считает, что у ЕС может поддерживать Украину без участия США
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Евросоюз имеет достаточно финансовых ресурсов, чтобы продолжать поддерживать Украину, в случае если США прекратят помощь этой стране, считает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
"Нам нужно понять, что отношения между Европой и Америкой теперь другие. Эти отношения существуют, они очень сильные, но они другие. Это означает, что нам нужно делать гораздо больше, и мы действительно делаем гораздо больше. У нас есть много финансовых ресурсов, чтобы поддержать Украину, если Украина решит продолжить бороться, и у нас есть эта поддержка, которую мы можем предоставить Украине", - заявил глава эстонского МИД в интервью телерадиокомпании ERR.
Он отметил, что в Европе есть 200 миллиардов евро в виде замороженных российских активов.
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12 февраля, 17:13
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.