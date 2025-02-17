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В Германии обвинили ЕС в пассивной роли в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:30 17.02.2025 (обновлено: 22:25 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/es-1999923094.html
В Германии обвинили ЕС в пассивной роли в переговорах по Украине
В Германии обвинили ЕС в пассивной роли в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
В Германии обвинили ЕС в пассивной роли в переговорах по Украине
Европа сама загнала себя в роль пассивного наблюдателя в переговорах по Украине, считает кандидат в канцлеры ФРГ и сопредседатель правой партии "Альтернатива... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:30:00+03:00
2025-02-17T22:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
алиса вайдель
кир стармер
дональд трамп
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Европа сама загнала себя в роль пассивного наблюдателя в переговорах по Украине, считает кандидат в канцлеры ФРГ и сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель. "Европа сама виновата в своей роли статиста в мирном процессе по Украине", - заявила Вайдель, комментируя запланированные переговоры между США и Россией по Украине, а также готовность премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить миротворческие войска. Ее слова приводятся в релизе АдГ. "Тот факт, что европейские страны пока остаются в стороне от переговоров, инициированных США, полностью их вина. Без дипломатической дальновидности они полностью встали на курс администрации Байдена, цель которой – поддерживать войну в состоянии тления, воспринимая это как неизбежную долговременную ситуацию. Теперь же они пытаются отвлечь внимание от своей беспомощности, обсуждая возможность отправки войск", - пояснила лидер партии. Она напомнила, что АдГ с самого начала выступала за использование всех дипломатических каналов для прекращения кровопролития и поиска мирного решения конфликта. "Если бы федеральное правительство Германии вело себя как честный посредник, а не присоединялось ко все более агрессивной военной риторике, сейчас Германия могла бы играть ключевую роль в мирных переговорах. В нынешней же ситуации нам остается лишь роль наблюдателей, которым, скорее всего – как это бывает обычно – в итоге предъявят счет", - заключила Вайдель. Ранее агентство Associated Press сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250217/es-1999890169.html
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в мире, украина, россия, германия, алиса вайдель, кир стармер, дональд трамп, евросоюз, европа, альтернатива для германии (партия), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Алиса Вайдель, Кир Стармер, Дональд Трамп, Евросоюз, Европа, Альтернатива для Германии (партия), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Германии обвинили ЕС в пассивной роли в переговорах по Украине

Вайдель: ЕС сам загнал себя в роль пассивного наблюдателя в диалоге по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Европа сама загнала себя в роль пассивного наблюдателя в переговорах по Украине, считает кандидат в канцлеры ФРГ и сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
"Европа сама виновата в своей роли статиста в мирном процессе по Украине", - заявила Вайдель, комментируя запланированные переговоры между США и Россией по Украине, а также готовность премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить миротворческие войска. Ее слова приводятся в релизе АдГ.
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"Тот факт, что европейские страны пока остаются в стороне от переговоров, инициированных США, полностью их вина. Без дипломатической дальновидности они полностью встали на курс администрации Байдена, цель которой – поддерживать войну в состоянии тления, воспринимая это как неизбежную долговременную ситуацию. Теперь же они пытаются отвлечь внимание от своей беспомощности, обсуждая возможность отправки войск", - пояснила лидер партии.
Она напомнила, что АдГ с самого начала выступала за использование всех дипломатических каналов для прекращения кровопролития и поиска мирного решения конфликта.
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"Если бы федеральное правительство Германии вело себя как честный посредник, а не присоединялось ко все более агрессивной военной риторике, сейчас Германия могла бы играть ключевую роль в мирных переговорах. В нынешней же ситуации нам остается лишь роль наблюдателей, которым, скорее всего – как это бывает обычно – в итоге предъявят счет", - заключила Вайдель.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияАлиса ВайдельКир СтармерДональд ТрампЕвросоюзЕвропаАльтернатива для Германии (партия)Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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