https://ria.ru/20250217/es-1999923094.html

В Германии обвинили ЕС в пассивной роли в переговорах по Украине

В Германии обвинили ЕС в пассивной роли в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025

В Германии обвинили ЕС в пассивной роли в переговорах по Украине

Европа сама загнала себя в роль пассивного наблюдателя в переговорах по Украине, считает кандидат в канцлеры ФРГ и сопредседатель правой партии "Альтернатива... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T20:30:00+03:00

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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Европа сама загнала себя в роль пассивного наблюдателя в переговорах по Украине, считает кандидат в канцлеры ФРГ и сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель. "Европа сама виновата в своей роли статиста в мирном процессе по Украине", - заявила Вайдель, комментируя запланированные переговоры между США и Россией по Украине, а также готовность премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить миротворческие войска. Ее слова приводятся в релизе АдГ. "Тот факт, что европейские страны пока остаются в стороне от переговоров, инициированных США, полностью их вина. Без дипломатической дальновидности они полностью встали на курс администрации Байдена, цель которой – поддерживать войну в состоянии тления, воспринимая это как неизбежную долговременную ситуацию. Теперь же они пытаются отвлечь внимание от своей беспомощности, обсуждая возможность отправки войск", - пояснила лидер партии. Она напомнила, что АдГ с самого начала выступала за использование всех дипломатических каналов для прекращения кровопролития и поиска мирного решения конфликта. "Если бы федеральное правительство Германии вело себя как честный посредник, а не присоединялось ко все более агрессивной военной риторике, сейчас Германия могла бы играть ключевую роль в мирных переговорах. В нынешней же ситуации нам остается лишь роль наблюдателей, которым, скорее всего – как это бывает обычно – в итоге предъявят счет", - заключила Вайдель. Ранее агентство Associated Press сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250217/es-1999890169.html

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