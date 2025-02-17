В Германии обвинили ЕС в пассивной роли в переговорах по Украине
Вайдель: ЕС сам загнал себя в роль пассивного наблюдателя в диалоге по Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Европа сама загнала себя в роль пассивного наблюдателя в переговорах по Украине, считает кандидат в канцлеры ФРГ и сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
"Европа сама виновата в своей роли статиста в мирном процессе по Украине", - заявила Вайдель, комментируя запланированные переговоры между США и Россией по Украине, а также готовность премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить миротворческие войска. Ее слова приводятся в релизе АдГ.
"Тот факт, что европейские страны пока остаются в стороне от переговоров, инициированных США, полностью их вина. Без дипломатической дальновидности они полностью встали на курс администрации Байдена, цель которой – поддерживать войну в состоянии тления, воспринимая это как неизбежную долговременную ситуацию. Теперь же они пытаются отвлечь внимание от своей беспомощности, обсуждая возможность отправки войск", - пояснила лидер партии.
Она напомнила, что АдГ с самого начала выступала за использование всех дипломатических каналов для прекращения кровопролития и поиска мирного решения конфликта.
"Если бы федеральное правительство Германии вело себя как честный посредник, а не присоединялось ко все более агрессивной военной риторике, сейчас Германия могла бы играть ключевую роль в мирных переговорах. В нынешней же ситуации нам остается лишь роль наблюдателей, которым, скорее всего – как это бывает обычно – в итоге предъявят счет", - заключила Вайдель.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.