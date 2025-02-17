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Пушков оценил шансы ЕС остановить диалог Трампа с Россией - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 17.02.2025 (обновлено: 22:26 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/es-1999890169.html
Пушков оценил шансы ЕС остановить диалог Трампа с Россией
Пушков оценил шансы ЕС остановить диалог Трампа с Россией - РИА Новости, 17.02.2025
Пушков оценил шансы ЕС остановить диалог Трампа с Россией
Страны Евросоюза рассчитывают на то, что смогут остановить диалог президента США Дональда Трампа с Россией, но у Трампа есть все возможности приструнить Европу, РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:50:00+03:00
2025-02-17T22:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
алексей пушков
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Страны Евросоюза рассчитывают на то, что смогут остановить диалог президента США Дональда Трампа с Россией, но у Трампа есть все возможности приструнить Европу, считает сенатор РФ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале сенатор напомнил о словах главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который заявил, что во Франции собираются те силы, которые поддерживают боевые действия и выступают против мира. "Наша оценка: атмосфера между Трампом и агрессивно настроенной частью Европы накаляется. Собравшиеся в Париже будут всячески сопротивляться миру. Они рассчитывают, что под их давлением Трамп даст задний ход. Увещевания со стороны администрации Трампа не помогут, только серьезные шаги в их адрес. У Трампа есть такие возможности", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит. В Москве ранее заявляли, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999048561.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, алексей пушков, нато, евросоюз, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Алексей Пушков, НАТО, Евросоюз, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Пушков оценил шансы ЕС остановить диалог Трампа с Россией

Пушков о планах ЕС по срыву диалога: Трамп может легко приструнить Европу

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Страны Евросоюза рассчитывают на то, что смогут остановить диалог президента США Дональда Трампа с Россией, но у Трампа есть все возможности приструнить Европу, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале сенатор напомнил о словах главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который заявил, что во Франции собираются те силы, которые поддерживают боевые действия и выступают против мира.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Пушков объяснил, почему Брюссель не уведомили о переговорах Путина и Трампа
13 февраля, 11:20
"Наша оценка: атмосфера между Трампом и агрессивно настроенной частью Европы накаляется. Собравшиеся в Париже будут всячески сопротивляться миру. Они рассчитывают, что под их давлением Трамп даст задний ход. Увещевания со стороны администрации Трампа не помогут, только серьезные шаги в их адрес. У Трампа есть такие возможности", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
"Уже отменил": Пушков раскрыл тайное решение Трампа по Украине
Вчера, 05:59
В Москве ранее заявляли, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
"Мрачнее тучи": Пушков поставил Бербок на место после слов о России
16 февраля, 04:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинАлексей ПушковНАТОЕвросоюзПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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