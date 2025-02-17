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Пушков оценил шансы ЕС остановить диалог Трампа с Россией

Пушков оценил шансы ЕС остановить диалог Трампа с Россией - РИА Новости, 17.02.2025

Пушков оценил шансы ЕС остановить диалог Трампа с Россией

Страны Евросоюза рассчитывают на то, что смогут остановить диалог президента США Дональда Трампа с Россией, но у Трампа есть все возможности приструнить Европу, РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:50:00+03:00

2025-02-17T17:50:00+03:00

2025-02-17T22:26:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Страны Евросоюза рассчитывают на то, что смогут остановить диалог президента США Дональда Трампа с Россией, но у Трампа есть все возможности приструнить Европу, считает сенатор РФ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале сенатор напомнил о словах главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который заявил, что во Франции собираются те силы, которые поддерживают боевые действия и выступают против мира. "Наша оценка: атмосфера между Трампом и агрессивно настроенной частью Европы накаляется. Собравшиеся в Париже будут всячески сопротивляться миру. Они рассчитывают, что под их давлением Трамп даст задний ход. Увещевания со стороны администрации Трампа не помогут, только серьезные шаги в их адрес. У Трампа есть такие возможности", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит. В Москве ранее заявляли, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

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https://ria.ru/20250216/berbok-1999636891.html

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