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Эксперт оценил вероятность возвращения Visa и Mastercard в Россию - РИА Новости, 17.02.2025
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14:51 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/ekspert-1999840718.html
Эксперт оценил вероятность возвращения Visa и Mastercard в Россию
Эксперт оценил вероятность возвращения Visa и Mastercard в Россию - РИА Новости, 17.02.2025
Эксперт оценил вероятность возвращения Visa и Mastercard в Россию
Возвращение международных платежных систем Visa и Mastercard может произойти в течение двух лет, однако на внутреннем рынке России им будет сложно конкурировать РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:51:00+03:00
2025-02-17T14:51:00+03:00
экономика
россия
анатолий аксаков
visa, inc.
mastercard, inc.
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Возвращение международных платежных систем Visa и Mastercard может произойти в течение двух лет, однако на внутреннем рынке России им будет сложно конкурировать с системой "Мир", сообщил РИА Новости директор Центра компетенций НТИ "Технологии распределенных реестров" на базе СПбГУ Александр Киреев. Ранее в понедельник глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что международные платежные системы Visa и Mastercard в ближайшее время начнут давать сигналы о желании вернуться на российский рынок, но их возвращение будет непростым. "Возможность возвращения Visa и Mastercard - это хорошая новость. В целом, такой сценарий развития событий вероятен в течение двух лет. Я не думаю, что они смогут конкурировать на внутреннем рынке России, потому что никто не захочет просто так отказываться от карт "Мир". Однако это первый шаг к возможности оплачивать иностранные сервисы и совершать платежи за границей с помощью карты", - сказал Киреев. При этом он исключил возможность последующего вытеснения Visa или Mastercard на фоне конкуренции с "Миром" - место на рынке найдется для обеих платежных систем.
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экономика, россия, анатолий аксаков, visa, inc., mastercard, inc.
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Visa, Inc., MasterCard, Inc.
Эксперт оценил вероятность возвращения Visa и Mastercard в Россию

Киреев: возвращение Visa и Mastercard в РФ может произойти в течение двух лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Возвращение международных платежных систем Visa и Mastercard может произойти в течение двух лет, однако на внутреннем рынке России им будет сложно конкурировать с системой "Мир", сообщил РИА Новости директор Центра компетенций НТИ "Технологии распределенных реестров" на базе СПбГУ Александр Киреев.
Ранее в понедельник глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что международные платежные системы Visa и Mastercard в ближайшее время начнут давать сигналы о желании вернуться на российский рынок, но их возвращение будет непростым.
"Возможность возвращения Visa и Mastercard - это хорошая новость. В целом, такой сценарий развития событий вероятен в течение двух лет. Я не думаю, что они смогут конкурировать на внутреннем рынке России, потому что никто не захочет просто так отказываться от карт "Мир". Однако это первый шаг к возможности оплачивать иностранные сервисы и совершать платежи за границей с помощью карты", - сказал Киреев.
При этом он исключил возможность последующего вытеснения Visa или Mastercard на фоне конкуренции с "Миром" - место на рынке найдется для обеих платежных систем.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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1 января, 13:47
 
ЭкономикаРоссияАнатолий АксаковVisa, Inc.MasterCard, Inc.
 
 
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