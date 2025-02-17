https://ria.ru/20250217/ekspert-1999840718.html

Эксперт оценил вероятность возвращения Visa и Mastercard в Россию

Эксперт оценил вероятность возвращения Visa и Mastercard в Россию - РИА Новости, 17.02.2025

Эксперт оценил вероятность возвращения Visa и Mastercard в Россию

Возвращение международных платежных систем Visa и Mastercard может произойти в течение двух лет, однако на внутреннем рынке России им будет сложно конкурировать РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:51:00+03:00

2025-02-17T14:51:00+03:00

2025-02-17T14:51:00+03:00

экономика

россия

анатолий аксаков

visa, inc.

mastercard, inc.

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Возвращение международных платежных систем Visa и Mastercard может произойти в течение двух лет, однако на внутреннем рынке России им будет сложно конкурировать с системой "Мир", сообщил РИА Новости директор Центра компетенций НТИ "Технологии распределенных реестров" на базе СПбГУ Александр Киреев. Ранее в понедельник глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что международные платежные системы Visa и Mastercard в ближайшее время начнут давать сигналы о желании вернуться на российский рынок, но их возвращение будет непростым. "Возможность возвращения Visa и Mastercard - это хорошая новость. В целом, такой сценарий развития событий вероятен в течение двух лет. Я не думаю, что они смогут конкурировать на внутреннем рынке России, потому что никто не захочет просто так отказываться от карт "Мир". Однако это первый шаг к возможности оплачивать иностранные сервисы и совершать платежи за границей с помощью карты", - сказал Киреев. При этом он исключил возможность последующего вытеснения Visa или Mastercard на фоне конкуренции с "Миром" - место на рынке найдется для обеих платежных систем.

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экономика, россия, анатолий аксаков, visa, inc., mastercard, inc.