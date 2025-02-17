Эксперт оценил вероятность возвращения Visa и Mastercard в Россию
Киреев: возвращение Visa и Mastercard в РФ может произойти в течение двух лет
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Возвращение международных платежных систем Visa и Mastercard может произойти в течение двух лет, однако на внутреннем рынке России им будет сложно конкурировать с системой "Мир", сообщил РИА Новости директор Центра компетенций НТИ "Технологии распределенных реестров" на базе СПбГУ Александр Киреев.
Ранее в понедельник глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что международные платежные системы Visa и Mastercard в ближайшее время начнут давать сигналы о желании вернуться на российский рынок, но их возвращение будет непростым.
"Возможность возвращения Visa и Mastercard - это хорошая новость. В целом, такой сценарий развития событий вероятен в течение двух лет. Я не думаю, что они смогут конкурировать на внутреннем рынке России, потому что никто не захочет просто так отказываться от карт "Мир". Однако это первый шаг к возможности оплачивать иностранные сервисы и совершать платежи за границей с помощью карты", - сказал Киреев.
При этом он исключил возможность последующего вытеснения Visa или Mastercard на фоне конкуренции с "Миром" - место на рынке найдется для обеих платежных систем.