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Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в похищении школьницы

Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в похищении школьницы - РИА Новости, 17.02.2025

Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в похищении школьницы

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в похищении 15-летней девочки в столице Урала, сообщили журналистам в Свердловском областном суде. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:12:00+03:00

2025-02-17T14:12:00+03:00

2025-02-17T14:16:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в похищении 15-летней девочки в столице Урала, сообщили журналистам в Свердловском областном суде. "Суд ходатайство следователя удовлетворил, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 14 апреля", – говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что мужчине уже предъявлено обвинение, заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме. По данным окружных управлений СК и МВД, вечером 14 февраля в Екатеринбурге похитили 15-летнюю девочку, позже сотрудники угрозыска нашли школьницу, ее отправили в больницу на обследование, а подозреваемого в похищении задержали, против него возбудили уголовное дело. По уточнениям местных СМИ, девочка немая. Как пояснял РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, задержанный – 52-летний местный житель, в момент похищения он был в неадекватном состоянии.

https://ria.ru/20250217/taksist-1999749054.html

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происшествия, екатеринбург, урал, валерий горелых, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), россия