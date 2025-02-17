https://ria.ru/20250217/ekaterinburg-1999828667.html
Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в похищении школьницы
Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в похищении школьницы - РИА Новости, 17.02.2025
Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в похищении школьницы
Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в похищении 15-летней девочки в столице Урала, сообщили журналистам в Свердловском областном суде. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:12:00+03:00
2025-02-17T14:12:00+03:00
2025-02-17T14:16:00+03:00
происшествия
екатеринбург
урал
валерий горелых
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999829458_0:340:640:700_1920x0_80_0_0_6c6e3f5aaccc414ad8624b4d0f8b4898.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в похищении 15-летней девочки в столице Урала, сообщили журналистам в Свердловском областном суде. "Суд ходатайство следователя удовлетворил, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 14 апреля", – говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что мужчине уже предъявлено обвинение, заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме. По данным окружных управлений СК и МВД, вечером 14 февраля в Екатеринбурге похитили 15-летнюю девочку, позже сотрудники угрозыска нашли школьницу, ее отправили в больницу на обследование, а подозреваемого в похищении задержали, против него возбудили уголовное дело. По уточнениям местных СМИ, девочка немая. Как пояснял РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, задержанный – 52-летний местный житель, в момент похищения он был в неадекватном состоянии.
https://ria.ru/20250217/taksist-1999749054.html
https://ria.ru/20250206/arest-1997771043.html
екатеринбург
урал
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999829458_0:288:640:768_1920x0_80_0_0_e8ce1fc3e5a69b67af14b010202c01c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, урал, валерий горелых, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Валерий Горелых, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в похищении школьницы
Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в похищении 15-летней девочки