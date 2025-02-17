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Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в похищении школьницы - РИА Новости, 17.02.2025
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14:12 17.02.2025 (обновлено: 14:16 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/ekaterinburg-1999828667.html
Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в похищении школьницы
Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в похищении школьницы - РИА Новости, 17.02.2025
Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в похищении школьницы
Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в похищении 15-летней девочки в столице Урала, сообщили журналистам в Свердловском областном суде. РИА Новости, 17.02.2025
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2025-02-17T14:16:00+03:00
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в похищении 15-летней девочки в столице Урала, сообщили журналистам в Свердловском областном суде. "Суд ходатайство следователя удовлетворил, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 14 апреля", – говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что мужчине уже предъявлено обвинение, заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме. По данным окружных управлений СК и МВД, вечером 14 февраля в Екатеринбурге похитили 15-летнюю девочку, позже сотрудники угрозыска нашли школьницу, ее отправили в больницу на обследование, а подозреваемого в похищении задержали, против него возбудили уголовное дело. По уточнениям местных СМИ, девочка немая. Как пояснял РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, задержанный – 52-летний местный житель, в момент похищения он был в неадекватном состоянии.
https://ria.ru/20250217/taksist-1999749054.html
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происшествия, екатеринбург, урал, валерий горелых, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Валерий Горелых, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в похищении школьницы

Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в похищении 15-летней девочки

© Фото : Свердловский областной суд/TelegramОбвиняемый в похищении 15-летней девочки в Екатеринбурге
Обвиняемый в похищении 15-летней девочки в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Свердловский областной суд/Telegram
Обвиняемый в похищении 15-летней девочки в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в похищении 15-летней девочки в столице Урала, сообщили журналистам в Свердловском областном суде.
"Суд ходатайство следователя удовлетворил, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 14 апреля", – говорится в сообщении пресс-службы.
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Отмечается, что мужчине уже предъявлено обвинение, заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме.
По данным окружных управлений СК и МВД, вечером 14 февраля в Екатеринбурге похитили 15-летнюю девочку, позже сотрудники угрозыска нашли школьницу, ее отправили в больницу на обследование, а подозреваемого в похищении задержали, против него возбудили уголовное дело. По уточнениям местных СМИ, девочка немая.
Как пояснял РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, задержанный – 52-летний местный житель, в момент похищения он был в неадекватном состоянии.
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ПроисшествияЕкатеринбургУралВалерий ГорелыхСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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